FuPa Sommercheck: TSV Großenwörden

Insgesamt ist die letzte Saison nicht zufriedenstellend gelaufen. Zwar konnten wir in einigen Spielen unser Potenzial zeigen, aber es gab zu viele Spiele, die wir durch leichte und individuelle Fehler verloren haben. Manchmal fehlt auch das gewisse Spielglück. Letztendlich zählt nur der Klassenerhalt und wir werden für die neue Saison an unseren Aufgaben arbeiten.



2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?



Das Trainer-/Betreuerteam bestehend aus Stephan Raschke, Stefan von Holten und Philipp Elfers bleibt bestehen. Leider hat uns unser Betreuer Hauke Hansen verlassen. Der Kader bleibt größtenteils so wie in den letzten Jahren. Wir haben leider zwei Abgänge. Ole Andreas wechselt zum FC Wischhafen/Dornbusch und Julian Heinsohn steht aus familiären Gründen erstmal nicht mehr regelmäßig zur Verfügung. Erfreulicherweise haben wir vier junge Spieler als Neuzugänge zu verzeichnen. Tom Elfers (JSG Nord), Lasse Wassermann (D/A IV), Ben Dieckmann und Mathis Stapelfeld (beide Jugend VfL Güldenstern Stade U18) verstärken unseren Kader und verjüngen die ohnehin schon junge Mannschaft nochmal.



3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?



Wie jedes Jahr wollen wir Spaß am Fußball haben und möglichst viele Spiele gewinnen. Unser Ziel muss ganz klar der Klassenerhalt sein. Alles was danach kommt, wird die Saison zeigen.



4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?



Unser Defensivverhalten muss sich wieder verbessern, damit wir weniger Gegentore bekommen und auch die Chancenverwertung sollte besser werden.



5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?



Wir freuen uns auf alle Derbys in unserer Liga. Ein besonderes Highlight haben wir nicht.

