FuPa-Sommercheck: TSV Elstorf

– Foto: TSV Elstorf

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir sind natürlich sehr zufrieden mit der abgelaufenen Saison. Hätte der VfL Westercelle nicht auch eine herausragende Saison gespielt, wäre der Aufstieg ja schon viel früher klar gewesen. Besonders zufriedenstellend ist, dass alle Spieler des Kaders ihren Anteil an dieser besonderen Saison hatten.

Es gibt einiges an Bewegung im Kader. Jonas Lancker und James Holley haben beide ihre tollen Karrieren beendet. Benni Georgiou ist dem Ruf seines alten Trainers gefolgt, Marvin Busch zieht es zu seinem Heimatverein, Semir Svraka verdrängt Nikolaj Vasilj ;) und Kevin Machado, Justin Birkholz sowie Johannes Junge verstärken unseren Nachbarn Este.

Neu dazugewonnen haben wir einen mega spannenden Mix:

Oliver Rohrer (aus der Serie)

Finn Wendler (von D/A II)

Fynn Linzer & Luca Pauls (aus Stade)

Luca Dosse (vom TB Lüneburg)

Dave Stoffers (vom BFC)

Elyas Khalil (vom HFC Falle)

Liam Neuenstadt (aus der U19 von AOBHH)



Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Das Saisonziel loten wir gerade gemeinsam im Team aus. Wir wollen auf jeden Fall schnellstmöglich in der neuen Liga ankommen und möglichst wenig Lehrgeld bezahlen.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Ich glaube, dass Eintracht Celle mit ihren Neuzugängen das Maß aller Dinge sein wird. Natürlich muss man Bornreihe und Rotenburg auch immer auf dem Schirm haben.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Ich freue mich eigentlich auf alle Spiele. Ob es das Kreisderby endlich mal wieder in der Landesliga gegen SPA ist, die lokalen Spiele gegen Harsefeld und A/O oder eben die Spiele gegen die Topclubs – es ist alles reizvoll. Mit Lindwedel und Schneverdingen habe ich mir mit meinen Teams schon packende Duelle in der Bezirksliga geliefert, und auch die Vereine, die ich noch nicht kennengelernt habe, sind natürlich spannend. Wir freuen uns einfach auf diese Herausforderung.

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