FuPa Sommercheck: TSV Eintracht Immenbeck III

Der TSV Eintracht Immenbeck III war eigentlich als Meister in die 1. Kreisklasse aufgestiegen. Eine neue Einteilung der drei Eintracht-Teams und die Tatsache, dass zwei Mannschaften in der gleichen Klasse gespielt hätten, brachten den Verein dazu, auf den Aufstieg zu verzichten. Hier sind die Antworten des Co-Trainers, Jannik Höper, im FuPa Sommercheck.

Zur letzten Saison braucht man gar nicht viel sagen. Mit dem Meistertitel in der 2. Kreisklasse, sowie dem Plakettensieg haben wir wohl alles erreicht, was für uns möglich war. Nach der Winterpause haben wir einige Spiele Anlauf benötigt, um wieder in Schwung zu kommen, allerdings haben wir eindrucksvoll bewiesen, dass wir auch Rückschläge wegstecken konnten.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Hier gibt es einige Änderungen im Vergleich zur letzten Saison. Im Trainerteam verlässt Trainer Marvin König, sowie Betreuer Andi Möller. Vielen Dank für das gesamte letzte Jahr. Hinzu stößt Jörg Maukel, der das Traineramt neu bekleidet, sowie Marcel Schöngraf, der seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat und uns nun an der Seitenlinie tatkräftig unterstützt. Jannik Höper bleibt weiterhin Co-Trainer und übernimmt ebenfalls das Co-Traineramt bei der A-Jugend, um ein Bindeglied zwischen Jugend und Herren herzustellen. Viele Leistungsträger haben uns Richtung neue 2. Herren verlassen und werden in der neuen Saison ihr Glück in der 1. Kreisklasse suchen. Zum Team stoßen aus der letztjährigen Bezirksligamannschaft Quentin Leppert, Jesper Ziebarth, sowie Marco Mernik. Jakub Fedowski und Linus Kuhn kommen aus Neu Wulmstorf zurück an die Brune Nath. Philipp Köhn, sowie Markus Arndt haben bereits seit einigen Wochen bei uns mittrainiert und sind jetzt spielberechtigt. Istvan-Robert Szabo stößt vom Linauer SV dazu.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Die Ziele auf dem Platz stehen an zweiter Stelle. Natürlich sollte das Ziel sein, die Liga im gesicherten Mittelfeld zu bestreiten und abzuschließen. Viel wichtiger ist es, was neben dem Platz passiert. Die neue Eintracht-DNA soll von den Trainerteams vorgelebt und verinnerlicht werden. Wir möchten eine mannschaftsübergreifende Identität schaffen, in der jeder seinen Platz hat. Die Ergebnisse werden sich durch Spaß und Zusammenhalt automatisch verbessern und jeder kann seinen Teil hierzu beitragen.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Aufgrund des recht kleinen Kaders müssen wir dafür sorgen, dass die Beteiligung beim Training hoch bleibt und zugleich die Anzahl der Verletzten so gering wie möglich gehalten wird. Zusätzlich müssen wir uns vor dem Tor sowie in der Kommunikation auf dem Platz verbessern.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Natürlich freuen wir uns wieder, Gast in Estebrügge zu sein, wo wir im letzten Spieljahr die Meisterschaft und den Einzug ins Plakettenfinale klarmachen konnten. Derbys haben wir keine in dieser Saison.

