FuPa Sommercheck: TSV Eintracht Immenbeck II

1. Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?



Auch wenn ich sie nur teilweise beantworten kann, sehe ich vor allem das Positive. Wir haben in Immenbeck einen echten Neustart geschafft. Die zweite und dritte Herrenmannschaft haben gemeinsam gezeigt, was möglich ist, wenn man als Team füreinander einsteht. Der Meistertitel und der Pokalsieg in der 2. Kreisklasse waren nicht das Ergebnis von Einzelnen, sondern ein Erfolg der gesamten Mannschaften, ein Zeichen unseres starken Zusammenhalts. Die Jungs haben großartige Arbeit geleistet. Das Double meiner vorherigen Mannschaft und die überragende Hinrunde der zweiten Herren sind Belege dafür. Klar, die Rückrunde war schwieriger. Viele mussten in der Ersten mit anpacken, damit wir als Verein handlungsfähig bleiben. Das war zu dem Zeitpunkt nicht selbstverständlich und verdient größten Respekt. Ich bin überzeugt, genau dieser Zusammenhalt wird uns auch in Zukunft tragen. Wir haben gezeigt, dass wir Herausforderungen meistern können. Jetzt heißt es, weiter geschlossen auftreten, an unseren Zielen festhalten und mit der gleichen Leidenschaft weitermachen. Dann haben wir noch viele starke Momente vor uns!



2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?



Erstmal freuen wir uns riesig, als neues Trainerteam in die Saison mit der zweiten Herren zu starten! Die Mannschaft ist ein spannender Mix aus Spielern der dritten und zweiten Herren, das bringt viel Potenzial und frische Dynamik mit. Zusätzlich haben wir zwei, drei Neuzugänge, die schon jetzt für neuen Schwung sorgen und die Truppe bereichern. Das gibt uns die Chance, gemeinsam mit dem neuen Team etwas aufzubauen, neue Strukturen zu schaffen und als Einheit zu wachsen. Wir gehen mit viel Energie und großer Vorfreude in die Saison.



3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?



Wir wollen als Mannschaft und Verein weiter zusammenwachsen und gemeinsam stärker werden. Für uns Trainer ist es auch eine tolle Chance, sich weiterzuentwickeln. Jeder Einzelne bringt Qualität mit, das steht außer Frage. Aber entscheidend ist, dass wir diesen Spirit entwickeln, der uns als echtes Team ausmacht, auf und neben dem Platz. Das braucht Zeit, und das ist völlig in Ordnung. Wir gehen diesen Weg mit Mut und voller Überzeugung. Natürlich wäre es hilfreich, wenn wir von Verletzungen verschont bleiben. Wenn das gelingt und wir als Einheit auftreten, dann können und werden wir uns einspielen. Die 1. Kreisklasse ist keine einfache Liga, da sie mit vielen "Erst Herren Teams" bestückt ist.



4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?



Da wir eine komplett neu zusammengestellte Mannschaft mit einem neuen Trainerteam sind, stehen im Moment natürlich andere Prioritäten im Vordergrund. Wir sind gerade dabei, wie oben erwähnt, als Team zusammenzuwachsen und die Grundlagen zu legen. Natürlich werden wir im weiteren Verlauf auch an den Feinheiten arbeiten. Der Zeitpunkt dafür wird kommen, aber im Moment steht der gemeinsame Aufbau im Mittelpunkt.



5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?



Mit Ottensen wartet das einzige Derby auf uns, und genau für solche Spiele brennen wir! Natürlich wollen wir das Derby unbedingt für uns entscheiden. Wie in jedem Spiel werden wir mit voller Entschlossenheit auftreten, um das Maximum herauszuholen.