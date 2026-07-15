FuPa-Sommercheck: TSV Eiche Neu St. Jürgen

– Foto: Katrin Prieß

Die Mannschaften der Kreisliga Osterholz befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Marcel Müller,Trainer vom TSV Eiche Neu St. Jürgen, hat uns einen Ausblick gegeben.

Mit der letzten Saison sind wir sehr zufrieden! Wir haben unser Ziel, einen einstelligen Tabellenplatz zu belegen, erreicht mit einem sehr guten dritten Platz. Dazu haben wir viele junge Spieler in unserer Mannschaft integriert und im Zusammenspiel mit Erfahrung weiterentwickelt.

Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Die Vorbereitung hat am 30.6. gestartet und ist am ersten Wochenende schon mit einem Highlight gestartet. Da haben wir ein super Spiel gegen den Landesligisten Hagen/Uthlede ausgetragen, in dem wir schon früh gute Akzente setzen und zeigen konnten! Es werden vier Testspiele ausgetragen und dazu nehmen wir noch an zwei Sportwochen (Ohlenstedt und Lilienthal) und einem Blitzturnier (Bornreihe) teil.

Wann hat die Vorbereitung euer Mannschaft begonnen und was waren/sind die Highlights?



Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, den du gezielt loben würdest?

Hervorheben würde ich da die gesamte Entwicklung der Mannschaft, die als Team gut funktioniert und immer enger zusammenwächst. Und sportlich würde ich sagen, sieht die Entwicklung so aus, dass wir schon einen gepflegten Ball spielen und die Jungs Bock auf Zocken haben.



Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

Die Entwicklung weiter vorantreiben und das Bestmögliche aus der Mannschaft rausholen.