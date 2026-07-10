FuPa-Sommercheck: TSV Brunsbrock Frauen

– Foto: Axel Meineke

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Jessika Schmidt vom TSV Brunsbrock unsere Fragen.

Mit unserer spielerischen Entwicklung im Jahr 2026 waren wir allerdings nicht vollständig zufrieden. In vielen Partien haben wir es spielerisch nicht gut gelöst und uns das Leben dadurch unnötig schwer gemacht. Einige Spiele konnten wir erst in den Schlussminuten drehen und haben dabei teilweise auch das nötige Quäntchen Glück auf unserer Seite gehabt.

Als Aufsteiger direkt den 4. Tabellenplatz zu erreichen, ist ein großer Erfolg. Insgesamt sind wir mit unserer ersten Saison in der Bezirksliga daher natürlich sehr zufrieden. Die Hinrunde haben wir sogar auf dem 3. Platz abgeschlossen.

Dennoch überwiegt das Positive: Unser Saisonziel, den Klassenerhalt, haben wir frühzeitig erreicht. Zudem konnten wir im Bezirkspokal gegen den Landesligisten aus Wohnste lange mithalten und mussten uns erst im Elfmeterschießen geschlagen geben. Deshalb blicken wir insgesamt auf eine sehr erfolgreiche Saison zurück.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Auf der Trainerposition gibt es eine Veränderung: Unser bisheriger Cheftrainer Lennart Gerken hat sich verabschiedet.

Seine Nachfolge tritt Philip „Rosi“ Rosebrock an. Gemeinsam mit Andreas „Toto“ Müller wird er künftig das Traineramt übernehmen. Toto war bereits in der vergangenen Saison als Co-Trainer Teil des Teams und bildet nun zusammen mit Rosi das neue Trainerduo.

Im Spielerkader gibt es hingegen keine Abgänge. Alle Spielerinnen bleiben uns erhalten. Lediglich einzelne Spielerinnen werden aufgrund ihres Studiums möglicherweise nicht immer zur Verfügung stehen.

Neu hinzu kommen zwei junge Spielerinnen: Mit Jonna Kriebitsch rückt eine Spielerin aus unserer eigenen B-Mädchen-Bezirksligamannschaft in den Damenbereich auf. Sie hat bereits im Wintertrainingslager sowie in mehreren Trainingseinheiten der Rückrunde wertvolle Erfahrungen bei uns gesammelt. Außerdem wechselt Lia Wächter aus der A-Jugend des FC Union Verden zu uns. Sie wird zunächst bei uns mittrainieren und ihre ersten Einsätze im Damenbereich überwiegend in unserer 2. Damenmannschaft sammeln.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Zunächst einmal müssen das neue Trainerteam und die Mannschaft zusammenfinden. Unser Ziel ist es, die erfolgreiche vergangene Saison zu bestätigen und uns vor allem spielerisch weiterzuentwickeln.

Uns ist aber bewusst, dass die zweite Saison in einer neuen Liga häufig schwieriger ist als die erste. Die Gegner kennen unsere Spielweise inzwischen deutlich besser, was sich bereits in der Rückrunde bemerkbar gemacht hat. Deshalb wollen wir erneut hart arbeiten und uns kontinuierlich verbessern.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Der Landesliga-Absteiger aus Wohnste hat seine Qualität bereits im Bezirkspokal unter Beweis gestellt. Dort konnten wir zwar gut mithalten, haben aber gesehen, über welche individuelle Klasse die Mannschaft verfügt.

Auch WDB schätzen wir sehr stark ein. Die beiden Duelle in der vergangenen Saison waren äußerst eng und am Ende lagen sie in der Abschlusstabelle nur knapp hinter uns.

Insgesamt erwarten wir eine sehr ausgeglichene Liga. Auch die Aufsteiger sollte man keinesfalls unterschätzen. Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass man als Neuling durchaus für die eine oder andere Überraschung sorgen kann.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Am meisten freuen wir uns auf die beiden Kreisderbys. Diese Spiele haben immer einen besonderen Reiz, sorgen für eine tolle Atmosphäre und sind sowohl für die Mannschaft als auch für unsere Zuschauer echte Highlights der Saison.

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