FuPa-Sommercheck: TSV Apensen III

– Foto: Mira Drechsel

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Frank Klindworth vom TSV Apensen III unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir können insgesamt zufrieden auf die vergangene Saison zurückblicken. Auch wenn sicherlich noch mehr möglich gewesen wäre, hat sich die Mannschaft im Laufe der Saison gut entwickelt. Auf dieser Leistung möchten wir aufbauen und in der neuen Saison den nächsten Schritt machen.

Der Kader ist größtenteils zusammengeblieben. Einige Spieler sowie unser bisheriger Co-Trainer Lukas Franke haben das Team verlassen. Zur neuen Saison übernimmt Vincent Pielot die Rolle des spielenden Co-Trainers. Außerdem verstärkt Jan Happernagl unseren Kader und wird uns künftig unterstützen.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Unser Ziel ist es, uns im Vergleich zur vergangenen Saison weiterzuentwickeln und punktemäßig zu verbessern. Ich möchte zudem, dass wir als Mannschaft noch weiter zusammenwachsen.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Ich denke, dass die Liga insgesamt sehr ausgeglichen ist. Es wird viele spannende und enge Spiele geben.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns auf alle Spiele. Besonders die Derbys haben ihren eigenen Reiz, weil dort immer eine besondere Atmosphäre herrscht und jeder gewinnen will.

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