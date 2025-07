FuPa Sommercheck: TSV Apensen III

Eine schwache Rückrunde und eine noch schlechtere Auswärtsbilanz verhinderten beim TSV Apensen III den Klassenerhalt in der 2. Kreisklasse. So ging es nach nur einem Jahr wieder eine Klasse tiefer. Und da ist ein Neuanfang nötig, denn nicht nur auf der Trainerbank gab es einen Wechsel, Frank Klindtworth für Björn Bleschke, auch einige Spieler stehen nicht mehr zur Verfügung. Hier sind die Antworten des neuen Trainers im FuPa Sommercheck.

Diese Frage kann ich leider nicht beantworten, weil ich da noch kein Trainer dieser Mannschaft war.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Zur neuen Saison hat sich im Team einiges getan. Auf der Trainerbank gibt es neue Gesichter. Ich selbst bin als neuer Trainer dazugekommen und freue mich auf die Aufgaben. Unterstützt werde ich von Nils Drechsel als Co-Trainer und Lukas Franke bleibt uns erhalten, darüber bin ich sehr froh. Auch im Kader hat sich was getan. Ein paar Spieler sind in die zweite Mannschaft hochgerutscht, um dort ihr Glück zu versuchen. Freut mich für die Jungs, hätte sie aber gerne im eigenen Team gesehen. Wieder andere haben ihre Fußballschuhe an den Nagel gehängt oder suchen neue Herausforderungen. Dafür bekommen wir frischen Wind durch einige Jungs aus der U18 sowie Rückkehrer oder Neuanfänger.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Als Absteiger könnte man den direkten Wiederaufstieg ausrufen. Doch durch die ganzen Veränderungen im Team wäre die obere Tabellenhälfte schon ganz cool. Alles andere ist Bonus. Wo wir am Ende landen, sehen wir dann.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Das kann ich wahrscheinlich erst im Laufe der Saison beantworten.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Es ist zwar kein Derby aber das Auswärtsspiel gegen Heinbockel kann man gut mit einem Mannschaftsabend im Musikladen verbinden. ;-)

