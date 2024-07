FuPa Sommercheck: TSV Apensen III

Zum ersten Mal stieg der TSV Apensen III in die 2. Kreisklasse auf. Platz zwei hinter dem souveränen Meister aus dem Alten Land, der SG Lühe II, reichte dafür aus. Lange Zeit lieferte sich das Team von Trainer Björn Bleschke einen Zweikampf mit dem ASC Cranz-Estebrügge III, der am Ende einbrach. Der Apenser Coach geht recht gelassen in die kommende Spielzeit. Hier sind seine Antworten im FuPa Sommercheck.