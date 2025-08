FuPa Sommercheck: TSV Apensen II Frauen

Die zweite Frauenmannschaft des TSV Apensen hat sich inzwischen in der Kreisliga Stade/Harburg etabliert und im letzten Jahr souverän den Klassenerhalt geschafft. Das Team verändert sich jetzt ein wenig, auch auf der Trainerbank. Hier sind die Antworten im FuPa Sommercheck von Coach Torsten Vogel in Zusammenarbeit mit seiner Mannschaft.

Trotz zahlreicher Verletzungsprobleme sind wir insgesamt mit dem Saisonverlauf zufrieden, der Klassenerhalt wurde sicher geschafft. Wir hätten in einigen Spielen, in denen wir unser Potential nicht ausgeschöpft haben, besser spielen können, aber es waren viele gute Ansätze dabei und der Teamzusammenhalt war toll.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Einige Spielerinnen (Lena, Malin) und beide Trainer (Wolfgang Leminski und Dirk Wunder) sind gegangen.

Einige Spielerinnen müssen verletzungsbedingt oder aus beruflichen Gründen leider kürzertreten, während es andere Spielerinnen (Josefine, Mira) ins Ausland verschlägt. Dafür sind mit Anneke, Luna, Nele, Sarah, Svea, Yella einige vielversprechende ex-B-Juniorinnen, mit Sarah eine sehr erfahrene Spielerin, mit Helena eine Rookie-Spielerin und ein neuer Trainer (Torsten Vogel) dazugekommen.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Sicherer Klassenerhalt (trotz starker Aufsteiger), neue Spielerinnen gut integrieren, uns spielerisch weiterentwickeln, Spaß haben, Derbys gewinnen, bei Bedarf unsere 1. Damen unterstützen.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Auf jeden Fall am Torabschluss 😉

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns besonders auf die Lokalderbys gegen Hedendorf/Neukloster II und Bliedersdorf/Nottensdorf, unsere Nachbarn auf Augenhöhe, da ist immer besondere Motivation vorhanden.

