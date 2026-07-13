FuPa-Sommercheck: TSV Apensen II

– Foto: Drechsel

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Björn Bleschke vom TSV Apensen II unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Da wir abgestiegen sind, können wir mit der vergangenen Saison nicht zufrieden sein.

Das Trainerteam bleibt auch für die neue Saison zusammen. Zwei Spieler, die bis zuletzt aktiv waren, haben uns verlassen: Christian Buntrock und Mike Bellmann. Neu im Team begrüßen wir Nico Roggendorf (ehemals 1. Herren), Janik Waitz (ehemals U18) und Taylor Struck. Der Kern der Mannschaft bleibt uns erfreulicherweise erhalten.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Unser Ziel ist es, in jedem Fall besser abzuschneiden als in der letzten Saison. Für viele unserer Jungs war es der erste Abstieg, und nun stehen für sie die ersten Spiele in der 2. Kreisklasse an. Wir haben uns einiges vorgenommen und werden in der Vorbereitung intensiv daran arbeiten.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Ich denke, dass in dieser Liga alles passieren kann, weshalb wir uns in erster Linie auf uns selbst konzentrieren werden.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum? *

Ich möchte kein spezielles Spiel hervorheben. Wir freuen uns einfach darauf, dass es bald wieder losgeht.

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