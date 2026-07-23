FuPa-Sommercheck: TSV Apensen

– Foto: Mira Drechsel

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Marco Dierks vom TSV Apensen unsere Fragen.

Die Wörter „zufrieden“ und „vergangene Saison“ können bei uns nicht im Kontext stehen. Wir waren bis zum vorletzten Spieltag im unmittelbaren Abstiegskampf, und das kann auch der achte Tabellenplatz am Ende nicht wettmachen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir haben bereits in der Rückrunde unsere Herangehensweise im Spiel mit und gegen den Ball verändert, was sicherlich seine Früchte getragen hat. Jetzt in der Sommerpause bzw. weit vorher haben wir keinen Stein auf dem anderen gelassen und müssen uns zum Teil neu erfinden – ob in der Grundformation, der taktischen Ausrichtung oder beim Personal. Wir haben vieles verändert, um noch gezielter den Erfolg herbeizuführen. Damit möchte ich nicht sagen, dass letzte Saison alles schlecht war, aber es war eben auch nicht sehr viel gut.

Im Trainerteam sind meine beiden Co-Trainer Leon Megow und Fabian Schacht aus privaten und beruflichen Gründen zurückgetreten. Neu dafür sind Marco Tobaben als spielender Co-Trainer und Bent Jablonski, der speziell unsere verletzten Spieler betreut und sie individuell an das Mannschaftstraining heranführen soll.

In der Mannschaft gibt es folgende Veränderungen:

Abgänge:

Vincent Gresch (VSV Hedendorf/Neukloster)

Nico Roggendorf (eigene zweite Herren)

Michael Friedmann (Umzug nach Frankfurt)

Neuzugänge:

Marco Tobaben

Jannik Brusberg

Jonathan Strauß

Nelson Eberstein

Niklas Ehrenberg (alle VSV Hedendorf/Neukloster)

Philipp Reinecke (Deinster SV)

Lennox Blöcker

Benno Bösel (beide eigene Jugend)

Julius Tillmann (nach Auslandsjahr)

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Primäres Ziel ist die Weiterentwicklung unserer jungen Spieler sowie das Implementieren unseres Spielsystems. Dass wir besser abschneiden wollen als in der vergangenen Saison, sollte man nach der ersten Antwort herausgelesen haben.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Die vordersten Mannschaften der vergangenen Saison sowie der Landesligaabsteiger werden sicherlich eine gute Rolle spielen. Warum? Weil sie das Potenzial in der Mannschaft haben.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Jedes Spiel hat seinen Charme, und da jede Partie auch drei Punkte bringen kann, sind alle Spiele für uns wichtig!

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