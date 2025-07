FuPa Sommercheck: TSV Apensen

Die Frauen des TSV Apensen sicherten sich im ersten Landesligajahr souverän den Klassenerhalt. Besonders auswärts konnte eifrig gepunktet werden. Die vielen Gegentore ließen allerdings nicht mehr als Platz 9 zu. Da wird und muss der neue, alte Trainer den Hebel ansetzen müssen, damit das Ziel Klassenerhalt auch in der kommenden Saison realisiert werden kann. Hier sind die Antworten im FuPa Sommercheck von Betreuer Oliver Drechsel in Zusammenarbeit mit Trainer Harald Zerwas.

Nach dem Aufstieg in die Landesliga hatte unser junges Team in den ersten Spielen einige Probleme, sich an die Spielweise in der Landesliga zu gewöhnen. Kleine Fehler wurden sofort bestraft und die Spielweise war etwas robuster als in der Bezirksliga. Das Team hat dann aber trotz anfänglicher Schwierigkeiten aus sechs Spielen 14 Punkte geholt und somit den Grundstein zu unserem Ziel, Klassenerhalt, gelegt. Zum Ende der Saison mussten wir dann leider, bedingt durch diverse Ausfälle, wieder einige unnötige Punkte abgeben. Im Großen und Ganzen sind wir aber mit der Saison zufrieden.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Olaf und Ole Madsen werden uns nach einer Saison wieder verlassen und haben eine neue Aufgabe im Herrenbereich (Landkreis Cuxhaven) gefunden. Der neue, alte Wunschtrainer ist Harald Zerwas, der das Team auch in die Landesliga geführt hat. Wir haben vier Neuzugänge mit Sherin Rbib, Marie Böttjer, Ylva Ipek und Alina Maack. Außerdem werden wir unsere B-Juniorinnen in den Damenbereich integrieren. Verabschieden müssen wir uns leider von Olivia Kushov, die nach ihrem zweiten Kreuzbandriss die Fußballschuhe an den Nagel hängt.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Ziel ist es, so schnell wie möglich möglichst viele Punkte zu sammeln. Unser Saisonziel ist der Klassenerhalt, wenn möglich einstellig.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Wir müssen uns in allen Bereichen weiterentwickeln und es gibt immer etwas zu verbessern. Das zweite Jahr nach dem Aufstieg ist immer schwieriger als das Erste. Die größte Aufgabe liegt im Defensivbereich, wir haben einfach zu viele und unnötige Tore bekommen.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Die Derbys gegen unsere direkten Nachbarvereine wie Ahlerstedt/Ottendorf, Hedendorf/Neukloster und Wohnste sind immer etwas Besonderes, da sich viele Spielerinnen schon seit der Jugend kennen.

