FuPa-Sommercheck: TSV Altenwalde III

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Rene Gojny vom TSV Altenwalde III unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Ansonsten haben wir neben dem Fußball auch wieder alles mitgenommen, was wichtig ist: Eishockey, eine überragende Weihnachtsfeier, Grünkohltour, Düsseldorf, Mallorca und natürlich unsere obligatorische Abschlussfeier.

Wir hatten einen überragenden Saisonstart mit einem Familienfest, bei dem auch unsere Spielerfrauen und Kinder dabei waren. Am Ende waren wir knapp 100 Leute – ein riesiges Dankeschön an unsere Frauen, dass ihr das alles mit uns mitmacht!

Kurz gesagt: Die dritte Halbzeit beherrschen wir mindestens genauso gut wie die ersten beiden!

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Ein paar Jungs treten aufgrund von Verletzungen oder ihres fortgeschrittenen Fußballalters etwas kürzer. Deshalb haben wir den Kader gezielt verjüngt.

Neuzugänge & Kaderveränderungen:

Niklas Zwanzig und Vincent Schult (vom RWC II)

Jan Berner und Dennis Steinbrenner (aus unserer ersten Mannschaft)

Joel Cruz Costa und Eric Gonçalves (nach ihrer Fußballpause wieder mit dabei)

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Nach dem dritten Platz in der Saison 2024/25 und dem zweiten Platz in der Saison 2025/26 fehlt eigentlich nur noch der letzte Schritt. Deshalb würden wir dieses Jahr gerne mal wieder die Meisterschaft feiern! Und im Pokal wollen wir natürlich auch so lange wie möglich mitmischen – Pokalabende machen schließlich am meisten Spaß.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Da unsere „Angstgegner“ alle in der Liga geblieben sind, wird es auch dieses Jahr wieder alles andere als einfach. Ansonsten gilt wie jedes Jahr: Wer Meister werden will, muss erst einmal gegen uns punkten!

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir wünschen uns, dass alle Spiele stattfinden, alle gesund bleiben und nach dem Abpfiff noch das eine oder andere Kaltgetränk gemeinsam getrunken wird.

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Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!