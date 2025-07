FuPa-Sommercheck: TSV Altenwalde III

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Ingo Kohr vom TSV Altenwalde III unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Insgesamt gesehen sind wir mit der vergangenen Saison zufrieden. Wir haben den dritten Platz erreicht und dabei mehr gute als schlechte Spiele abgeliefert. Allerdings hat unser recht hoher Altersdurchschnitt – im Schnitt etwa 40 Jahre – immer wieder dafür gesorgt, dass es personell eng wurde. Ohne Unterstützung anderer Mannschaften aus dem Verein hätten wir manches Spiel kaum bestreiten können. Das war für uns Trainer der schwierigste Aspekt der Saison.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Zur neuen Saison hat sich einiges im Team getan. Jörg Klowat hat seine Tätigkeit als Trainer beendet und übernimmt künftig die Aufgaben als Manager von Björn Rietzke. Enrico Ramilo wird künftig das Trainerteam als Spielertrainer ergänzen und zusammen mit mir die Mannschaft betreuen.

Auch im Kader gab es Veränderungen. Nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen werden Nils Fenner, Bastian Dodßuweit, Oliver Stepniak, Fernando Dos Santos Miranda und Marc Tetens.

Auf der anderen Seite freuen wir uns über mehrere Neuzugänge, die unser Team verstärken werden: Christopher Claaßen, Philipp Fricke, Christopher Phillip, Dirk Sehlmeyer, Dirk Loth und Nico Burghardt stoßen zur Mannschaft dazu.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wie in jeder Saison verfolgen wir auch diesmal das Ziel, in der oberen Tabellenregion mitzuspielen. Wir wollen von Beginn an konkurrenzfähig sein und so viele Punkte wie möglich sammeln. Wo die Reise letztlich hingeht, wird sich im Laufe der Saison zeigen – aber unser Anspruch ist es, oben mitzuhalten und eine starke Rolle in der Liga zu spielen.

An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Unser größtes Verbesserungspotential liegt ganz klar in der Chancenverwertung. In der vergangenen Saison haben wir uns oft gute Torchancen herausgespielt, aber einfach zu viele davon ungenutzt gelassen. Das hat uns in einigen Spielen wertvolle Punkte gekostet. In der Vorbereitung liegt daher ein besonderer Fokus darauf, unsere Effizienz vor dem Tor zu steigern – damit wir in der kommenden Saison aus unseren Möglichkeiten auch den größtmöglichen Ertrag herausholen.

Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Früher hatten wir immer spannende Derbys, aber in der kommenden Saison fehlen diese weitgehend. Unsere Freunde aus Spieka sind in die 1. Kreisklasse aufgestiegen, während Nordholz/Oxstedt II abgestiegen ist und nun in der 3. Kreisklasse spielt. Dadurch gibt es für uns keine klassischen Derbys mehr. Wir freuen uns stattdessen auf jede Begegnung und auf faire, sportlich interessante Spiele mit allen Teams in unserer Liga.