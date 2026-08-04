FuPa-Sommercheck: TSV Altenwalde II

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Mathias Kausch vom TSV Altenwalde II unsere Fragen.
Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?
Eine Spielzeit voller Emotionen sowie großer Höhen und Tiefen liegt hinter unserer zweiten Herrenfußballmannschaft. Am Ende einer intensiven Saison 2025/2026 in der 1. Kreisklasse Cuxhaven stehen der verdiente Klassenerhalt sowie ein historischer Erfolg, der im Verein noch lange in Erinnerung bleiben wird. Letztendlich blicken wir auf eine insgesamt gute Saison zurück: Das Saisonziel im Tabellenmittelfeld wurde erreicht, und wir standen im Krombacher Pokalfinale, welches wir leider nicht für uns entscheiden konnten!
Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?
Veränderungen im Trainerteam:
Janick Fernandez hat sein Amt als Co-Trainer zum Saisonende niedergelegt und möchte erst einmal wieder die freie Zeit genießen.
An seine Stelle rückt Robert Dunikowski. Er hat in der vergangenen Saison seine letzte Spielzeit bei der ersten Herren absolviert und wird ab sofort mein neuer Co-Trainer! Ausgestattet mit einer Trainerlizenz wird er frischen Wind in unsere Truppe bringen.
Neuzugänge:
Andrei Juncu (kommt vom TSV Dannenberg, befindet sich aktuell noch in der Aufbauphase)
Danny Klameth (wechselt vom Duhner SC II zu uns und verstärkt uns im Tor)
Pierre Boberg (kehrt nach einer Zwischenstation von Rot-Weiß Cuxhaven II zu uns zurück)
Nils Diersen (bisher vereinslos)
Lukas Müller (befindet sich noch im Aufbau)
Saifullah Read Ka Al-Waeli (kommt vom SC Lehe Spaden)
Abgänge:
Nils Waltje (wurde an unsere erste Herren abgegeben)
Niklas Jabs (wurde an unsere erste Herren abgegeben)
Marc Pascal Stenzel (wurde an unsere erste Herren abgegeben)
Marcel Nitze (ist verzogen und spielt nun beim FC Rastede)
Somit befinden wir uns sozusagen in einem fast völligen Neuaufbau.
Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?
Wir haben uns vorgenommen, in neuer Konstellation zusammenzuwachsen und über eine geschlossene Mannschaftsleistung am Ende der Saison einen einstelligen Tabellenplatz einzunehmen.
Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?
Ganz klar den TSV Altenbruch! In der vergangenen Saison haben sie ganz oben mitgespielt, und wir gehen davon aus, dass sie das wiederholen werden.
Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?
Wir freuen uns in diesem Jahr auf die Stadtderbys gegen den FC Cuxhaven II, die Sportfreunde aus Sahlenburg II sowie den TSV Altenbruch. Diese Spiele sind immer besonders heiß!
Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!