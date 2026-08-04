FuPa-Sommercheck: TSV Altenwalde II

– Foto: TSV Altenwalde

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Mathias Kausch vom TSV Altenwalde II unsere Fragen.

Eine Spielzeit voller Emotionen sowie großer Höhen und Tiefen liegt hinter unserer zweiten Herrenfußballmannschaft. Am Ende einer intensiven Saison 2025/2026 in der 1. Kreisklasse Cuxhaven stehen der verdiente Klassenerhalt sowie ein historischer Erfolg, der im Verein noch lange in Erinnerung bleiben wird. Letztendlich blicken wir auf eine insgesamt gute Saison zurück: Das Saisonziel im Tabellenmittelfeld wurde erreicht, und wir standen im Krombacher Pokalfinale, welches wir leider nicht für uns entscheiden konnten!

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?