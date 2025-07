FuPa-Sommercheck: TSV Altenwalde

Wir haben mit Belmin Muric einen Keeper aus Duhnen holen können, Zudem Sebastian Jark wieder aktivieren können mit Bremenligaerfahrung, mit David Anderson einen flexiblen auf mehr Positionen agierenden Jungen Spieler aus Cadenberge, zudem gehen wir unseren Weg mit eigenen jungen Spielern weiter und freuen uns einen weiteren aus eigener Jugend kommenden Spieler die Chance geben zu können in der Herren spielen und die ersten Erfahrungen zu sammeln, Diogo Vaz. Dazu kommt noch ein spannender Innenverteidiger aus unserem Nachbardorf Altenbruch, mit Max Pradella haben wir die Lücke in der Defensive schließen können. Verlassen haben uns folgende Spieler: Julian Berner (eigene 2.Herren) Jan Mrowietz (eigene 2.Herren) Marcel Nitze (eigene 2.Herren) Nico Burghardt (eigene 3.Herren) Lars Westhoff (Duhner SC) Dennis Glüsing (Duhner SC) Ole Francke (Fußballpause) Torben Méhaux wird uns Stand by zur Verfügung stehen. Vielen Dank an dieser Stelle für die bereitgestellte Zeit und Vertrauen in den letzten Jahren.🙏