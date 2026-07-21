FuPa-Sommercheck: SV Union Lohne

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Die Mannschaften der Landesliga Weser-Ems befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Dennis Brode, Trainer vom SV Union Lohne, hat uns einen Ausblick gegeben.

Wenn du Erster wirst, 76 Punkte hast, die beste Offensive und beste Defensive gestellt hast sowie den besten Torschützen.. Wer dann nicht zufrieden mit der Saison ist, der hat den Fußball nie geliebt. Nein, Quatsch. Natürlich sind wir ultra zufrieden mit der abgelaufenen Saison.

Die Vorbereitung hat am Montag ,den 29.06, begonnen, also vier Wochen vor dem Bezirkspokalspiel gegen Suddendorf-Samern. Für mich ist jedes Training ein Highlight. Ich habe einfach richtig Bock, auf die neue Saison und generell Bock auf Fußball. Und deswegen finde ich es einfach überragend, wieder auf dem Platz zu stehen. Auch wenn es am Anfang noch teilweise ein bisschen holprig war, nach nur drei Wochen Pause. Aber jetzt haben alle wieder richtig Bock und man merkt in der Kabine, dass wir eine richtig gute Mannschaft sind. Es hat sich am Kader ja nicht so viel getan, von daher haben alle wieder Bock. Als Highlight kann man mit Sicherheit immer die Eröffnungsparty nach dem Pokalspiel nennen, womit dann auch die Saison von der Mannschaft eröffnet wird.



Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, den du gezielt loben würdest?

Wir waren im Kollektiv sehr gut.

Wir haben zwei A-Jugendliche gehabt, die uns sehr unterstützt haben. Wir haben drei Spieler aus der Zweiten Mannschaft gehabt, die ausgeholfen haben. Von daher war das schon im Gesamtverein eine sehr, sehr gute Entwicklung, die wir genommen haben.

Daher will ich keinen einzelnen Spieler loben, sondern den gesamten Verein, auch wenn wir den besten Torschützen in den Reihen hatten. Wir haben es alle gut gemacht, egal ob Außenspieler oder Abwehrspieler, Torhüter, wer auch immer. Wir hatten Leute mit nahezu perfekter Trainingsbeteiligung..

Die kann man alle loben, aber das Team steht im Fokus, finde ich.



Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

Für mich persönlich, ist das Ziel, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Ich möchte relativ zeitig wenig mit den unteren Rängen zu tun haben.

Als Aufsteiger ist das Ziel, glaube ich, ambitioniert, aber nicht unmöglich. Ansonsten haben wir nicht viel hinzuzufügen, außer dass wir uns auf die neue Saison freuen und ein richtig schweres Auftaktprogramm haben mit Bevern und Garrel, was wir natürlich voller Vorfreude bestreiten. Die wollen wir natürlich direkt ärgern und da haben wir richtig Bock drauf.