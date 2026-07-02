FuPa-Sommercheck: SV Spieka

– Foto: SV Spieka

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Jan-Niklas Kersten vom SV Spieka unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Meine beiden Co-Trainer (Michael Spannenkrebs und Jens Stritzke) und ich sind mit der vergangenen Saison sehr zufrieden. Bis auf wenige Ausnahmen haben wir die komplette Saison über gute und überzeugende Spiele gezeigt und sind am Ende völlig verdient Meister geworden. Außerdem hatten wir zum Ende der Saison die beste Offensive und die beste Defensive, womit wir ebenfalls sehr zufrieden sind.

Wir wollen keine großen Veränderungen zur neuen Saison vornehmen, da wir von unserem jetzigen Kader sehr überzeugt sind. Dennoch werden zwei bis drei Neuzugänge sowie ein zweiter Betreuer dazustoßen.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen als Aufsteiger so schnell wie möglich viele Punkte sammeln, damit wir nichts mit den Abstiegsrängen zu tun haben. Das klare Ziel in der nächsten Saison ist der Klassenerhalt.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Ich schätze Hagen/Uthlede II stark ein, da sie sich noch einmal gut verstärkt haben. Alle anderen Mannschaften sind in meinen Augen „50/50-Gegner“, und ich sehe keine weitere besonders starke Mannschaft in der Kreisliga.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Natürlich freuen wir uns auf die beiden Derbys gegen Nordholz und Land Wursten am meisten, da bei beiden Spielen wieder viele Zuschauer erwartet werden.

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