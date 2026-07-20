FuPa-Sommercheck: SV Sandbostel

– Foto: M.Wilshusen

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Daniel Ariens vom SV Sandbostel unsere Fragen.

Besonders positiv ist die Entwicklung einiger Spieler unter dem Trainertrio Brian Mahler, Tobias Ropers und Christoph Ropers gewesen. Hier wurde sehr gute Arbeit geleistet, von der der Verein in den kommenden Jahren profitieren wird. Hervorzuheben sind dabei vor allem Matthes Eckhof und Jimmy Steffens. Beide haben sich sportlich hervorragend entwickelt und sind mittlerweile zu absoluten Leistungsträgern gereift. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch ihre Siegermentalität und ihren unbedingten Einsatzwillen aus, wodurch sie einen enormen Einfluss auf unser Spiel haben.

Zur vergangenen Saison kann ich nicht viel sagen. Von außen betrachtet hat die Mannschaft eine solide und vor allem sorgenfreie Spielzeit absolviert, die mit dem achten Tabellenplatz abgeschlossen wurde.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Auf Spielerseite hat uns mit Julian Böschen, der seine Karriere beendet hat, lediglich ein Spieler verlassen.

Neu hinzugekommen sind mit Paul Schröder, Matz Ole Hackl, Luis Hauswald, Marlon Butt, Bent Voss und Roman Denisovs gleich mehrere vielversprechende Talente aus der JFV Concordia. Insbesondere Luis Hauswald konnte sich in der Vorbereitung bereits in den Vordergrund spielen und eine starke Entwicklung zeigen.

Als „Neuzugang“ kann man zudem Moritz Seeger bezeichnen, der nach einem längeren Auslandsaufenthalt wieder zur Verfügung steht. Seine Offensivqualitäten und Abschlussstärke haben der Mannschaft in der Rückrunde gefehlt. Mit seiner Rückkehr gewinnen wir in diesem Bereich deutlich an Qualität.

Auch im Trainer- und Betreuerteam hat es einige Veränderungen gegeben. Brian Mahler sowie Tobias und Christoph Ropers wechseln nach zwei Jahren auf der Trainerbank zurück auf den Platz. Sie haben die Mannschaft damals in einer schwierigen Situation übernommen und den Verein sportlich stabilisiert.

Ihre Nachfolge als Trainer habe ich nach zweijähriger Trainerpause übernommen. Unterstützt werde ich von den langjährigen Sandbosteler Herrenspielern Felix Murk, Sönke Holsten und Sam Jahn als Co-Trainer beziehungsweise Betreuer. Mit ihrer Erfahrung, ihrem Wissen und ihrer engen Verbundenheit zum Verein sind sie eine große Bereicherung für unser Team.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Unser oberstes Ziel ist es, den Verein weiter zu stabilisieren und die Voraussetzungen sowie Strukturen für eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft zu schaffen. Mit der Meldung einer zweiten Herrenmannschaft und der Verjüngung unseres Kaders durch die talentierten Jugendspieler haben wir dafür bereits wichtige Schritte eingeleitet.

Nun gilt es, die jungen Spieler kontinuierlich weiterzuentwickeln und sie nach und nach an den Herrenbereich heranzuführen. Das ist ein wichtiger Baustein unserer langfristigen Ausrichtung.

Sportlich möchten wir eine sorgenfreie Saison spielen und uns in der Tabelle verbessern. Eine Platzierung zwischen Rang vier und sieben halten wir durchaus für realistisch. Natürlich wird vieles auch davon abhängen, wie gut wir von Verletzungen und Ausfällen verschont bleiben. Gerade unsere zentrale Achse mit Brian Mahler, Luca Poppe, Hendrik Ropers und Arndt Dreyer ist für unser Spiel enorm wichtig. Wenn diese Spieler über weite Strecken der Saison zur Verfügung stehen, haben wir gute Voraussetzungen, unsere Ziele zu erreichen.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Für mich ist der FC Alfstedt/Ebersdorf der absolute Topfavorit. Die Mannschaft belegte in der vergangenen Saison einen guten siebten Platz in der Kreisliga und verfügt trotz personeller Abgänge weiterhin über viel Qualität und reichlich Erfahrung.

Als Geheimfavoriten sehe ich den TSV Gnarrenburg. Dort wächst eine starke, junge Mannschaft zusammen, die mit dem neuen Trainer Sven Schostak zusätzlichen Schwung bekommen dürfte.

Darüber hinaus traue ich auch der SG Oste, dem FC Ummel, dem TSV Basdahl/Volkmarst sowie dem FC Ostereistedt/Rhade eine gute Saison zu. Alle verfügen über genügend Qualität, um im Rennen um die vorderen Tabellenplätze ein ernstes Wörtchen mitzureden.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Als Selsinger freue ich mich natürlich besonders auf die Duelle gegen den FC Ostereistedt/Rhade. Diese Spiele haben immer ihren besonderen Reiz.

Für die Spieler steht aber sicherlich das Nachbarschaftsderby gegen den TSV Bevern ganz oben auf der Liste. Die beiden Vereine trennen gerade einmal drei Kilometer Luftlinie, viele Spieler kennen sich gut oder sind sogar befreundet. Umso größer ist der Ehrgeiz, schließlich möchte nach einem solchen Derby niemand als Verlierer vom Platz gehen.

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