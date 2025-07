FuPa-Sommercheck: SV Reislingen/Neuhaus

Die Saison 2024/2025 ist vorbei und die Saison 2025/2026 steht schon wieder vor der Tür. FuPa hört sich in der Sommerpause bei den Vereinen um. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Wurde der Kader nochmal verstärkt? Diesmal hat Giuseppe Marchese, Trainer von SV Reislingen/Neuhaus unsere Fragen beantwortet.



Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, die/den Du gezielt loben

würdest?

"Es ist schön, dass wir die letzte Saison gemeinsam wett machen wollen! Wir sind alle sehr motiviert und haben uns viel vorgenommen - daher ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, einzelne Personen in den Vordergrund zu stellen."



Wie lautet die Zielsetzung für die neue Spielzeit?

"...Von Spiel zu Spiel gehen - letzte Saison haben wir ALLE Ziele weit verfehlt..."



Wer ist der/sind die Meisterschaftsfavoriten in eurer Liga und warum?

"Isenbüttel, Ehmen, Vorsfelde 2, SV Gifhorn."



Gibt es zum aktuellen Zeitpunkt personelle Veränderungen in deinem Team?

"Wir haben 3 Neuzugänge in diesem Transferfenster (Milad Osso / Vorsfelde U19, Vasilios Antoni / Germ. Bleckenstedt & Noah Tortora / MTV Gifhorn) - zudem kommt Luca Menzel ins Team und wird neuer Co-Trainer der 1. Herren, worüber ich mich persönlich sehr freue... So sind einfach mehr Möglichkeiten in den einzelnen Trainingseinheiten und 2 Sichtweisen in allen Situationen."



Welches Thema würdest du beim nächsten Kreis- oder Bezirkstag ganz oben auf die Tagesordnung setzen?

"Längere Sommerpause - Spielplan danach ausrichten, wo sind Kunstrasenplätze die man Anfang Dezember / Ende Februar bespielen kann..."