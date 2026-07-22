FuPa-Sommercheck: SV Ottensen Ü40

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantworten Thorsten Viefhaus und Timo Brokelmann von der Ü40 des SV Ottensen unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir haben eine Saison mit Titel abgeschlossen – das dritte Mal in Folge: Nach der Meisterschaft 24 und der Hallenkreismeisterschaft 25 folgte nun der Kreispokalsieg 26. Viele Akteure sind wieder zurück im Spielbetrieb, wir haben mächtig Spaß!

Wir bekommen mehr Zugriff auf Personal: Die Ü30 und die Ü50 spielen in der neuen Saison als Spielgemeinschaft mit dem BSV zusammen. Wir haben ein gutes Trainingsangebot – zweimal in der Woche kann man sich auspowern. Zudem klopfen Gastspieler an.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Dass alle Trainingseinheiten stattfinden und alle Spiele gespielt werden können! Da die Kreisliga in dieser Saison auf sechs Teams reduziert wird, wollen wir eine unaufgeregte Runde spielen.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Ligastärke kommt eher aus Stade, die Pokalhelden aus Buxtehude. Der Ü40-Liga würde mal eine Play-off-Saison guttun, um mehr Spannung zu generieren.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir starten noch vor dem offiziellen Spielbetrieb gegen den amtierenden Kreispokalsieger des Kreises Harburg, „Este 2012“, am Freitag, 7. August 2026, im Estepark Moisburg.

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Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!