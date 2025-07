FuPa Sommercheck: SV Ottensen II

Die Herren Ü40 II des SV Ottensen bilden das Schlusslicht im Landkreis Stade. Immer wieder gab es Probleme, eine Mannschaft voll zu bekommen. Dennoch zeigte der SV auch immer mal wieder, dass man mithalten kann, besonders der 8:1-Erfolg in Agathenburg am letzten Spieltag bestätigte das. Die Trainer Thomas Kröppelin und Carlos Follert waren nicht unzufrieden. Hier sind ihre Antworten im FuPa Sommercheck.

Wir haben über die ganze Saison einen dünnen Kader gehabt und mussten immer ein Stück improvisieren. Trotz der Umstände sind wir zu allen Spielen angetreten und konnten sogar zwei Spiele gewinnen.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir sind gerade dabei, uns etwas zu verjüngen und den Kader aufzustocken. Es freut uns, dass uns zwei Damen aus der 1. Damenmannschaft über die gesamte Saison unterstützen werden.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Das wir in dieser Saison zu den Spielen etwas entspannter antreten können und nicht so viel improvisieren müssen. Und vielleicht nicht am Ende der Saison die Rote Laterne in der Hand halten müssen.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Sicherlich wollen wir versuchen, zukünftig nicht mehr so viele Gegentore zu kassieren und müssen somit an unserem Abwehrverhalten arbeiten. Das Zusammenspiel insgesamt soll einfach verbessert werden.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns grundsätzlich auf alle Mannschaften…..(Faire Spiele)….

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!