FuPa Sommercheck: SV Ottensen Frauen

Wir sind sehr zufrieden mit der letzten Saison. Was schade ist, dass wir uns so gut entwickelt haben, aber leider einige Richtung Studium abwandern.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Bei uns sind 6 Spielerrinnen gegangen, und wir haben stand jetzt 3 Neue. Wir suchen auf jeden Fall noch Verstärkung und sind für alles offen, ob Anfänger oder Wiedereinsteiger.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen weiter Fußball spielen, Spaß dabei haben und so erfolgreich sein, wie möglich und unsere Mannschaft weiter aufbauen und unser Spiel weiterentwickeln.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Mehr Ruhe am Ball und mehr Selbstvertrauen im Spiel schaffen. Und ganz wichtig, ein größeres Team bekommen.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Am meisten freuen wir uns auf Winsen/Elbmarsch, es war das letzte Spiel der Saison und zwischen uns ist es immer sehr spannend. Aber auch nach dem Spiel verstehen wir uns super.

