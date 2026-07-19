FuPa-Sommercheck: SV Ottensen

– Foto: Katharina Pien

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Björn Mielke vom SV Ottensen unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Es war mehr drin! Wir sind super gestartet, sind dann aber leider in der Hinrunde in einen Negativlauf gekommen. Wir mussten immer wieder Spieler suchen, hatten kaum die gleiche Elf zusammen und dazu kam eine schwache Trainingsbeteiligung. In der Rückrunde haben wir dann aber angedeutet, was wir eigentlich leisten können.

Ein Spieler hat uns wegen eines Umzugs verlassen. Als Neuzugänge dürfen wir einen Spieler aus der U19 des FSV Apensen sowie einen Gastspieler aus Bremen begrüßen, die uns beide sportlich weiterbringen werden.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Das wird nicht einfach. Wir müssen schnell unsere PS auf den Platz bringen und einen guten Start hinlegen – dann kann viel passieren. Mal sehen, was geht!

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Das ist schwer zu sagen. Die Liga ist sehr ausgeglichen; es kommt darauf an, wer gut startet und den Lauf mitnimmt.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Unsere Heimspiele sind immer etwas Besonderes, da unsere Fans uns super unterstützen. Zudem freuen wir uns natürlich auch sehr auf das Derby.

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