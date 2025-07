FuPa Sommercheck: SV Ottensen

Die Herren Ü40 des SV Ottensen gehören seit vielen Jahren zu den besten Ü40-Teams des Landkreises und holten sich einige Titel. Da kann man als Trainer dann auch schon mal durcheinanderkommen. Thorsten Viefhaus spricht von einer Saison ohne Titel. Ganz so war es dann doch nicht, denn in der Halle wurde man Kreismeister. Hier sind die Antworten im FuPa Sommercheck.

Die Saison ist zufriedenstellend gelaufen, obwohl sie titellos blieb. Aber durch das Erreichen des Pokalfinales und dass wieder positive Abschneiden in den Wettbewerben der Niedersachsenmeisterschaft, als kleiner Verein sind wir so gestärkt, dass wir nächste Saison wieder antreten werden.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Das Team bleibt so gut wie unverändert, wir sehen immer wieder Spieler aus der zweiten Mannschaft, die sich aufdrängen.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Die Liga ist quasi unverändert, daher sind unsere Ambitionen gleichgeblieben: die Liga spannend gestalten und Alleingänge anderer Teams verhindern und im Pokal möglichst weit kommen.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Der Fußball, den wir spielen wollen, soll besser werden in Punkto Spielkontrolle und Effizienz.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Spiele gegen die ASSG Apensen/ Harsefeld haben traditionsgemäß Derbycharakter und enden meist lange nach dem Schlusspfiff, Spiele gegen den VfL Güldenstern Stade sind aus fußballerischer Sicht oft interessant und bekommen daher von uns ebenfalls das Prädikat Derby.

