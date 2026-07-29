FuPa-Sommercheck: SV Meckelstedt

– Foto: Peter von Söhnen

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Peter von Söhnen vom SV Meckelstedt unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Nach einer ziemlich verkorksten Rückrunde konnten wir uns steigern und gewannen 13 Spiele in Folge. So reichte es am Ende noch zum dritten Platz.

Es gibt einige personelle Veränderungen:

Neuzugänge:

Patrick-Thomas Bönke

Jan Trochelmann

Jannik Grother

Till Müller

Daniel Ermolenko

Marcel Peters (als neuer Co-Trainer)

Abgänge:

Nico Brauer

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Zum ersten Mal seit vielen Jahren gehen wir mit einer zweiten Herrenmannschaft an den Start. Das stellt gerade das Trainerteam vor pädagogische Herausforderungen – aber gemeinsam schaffen wir das und werden hoffentlich oben mitspielen!

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Wir schätzen alle Gegner in unserer Staffel als spielstarke Mannschaften ein. Besonders hervorheben möchte ich dabei den FC Land Wursten II und den TSV Sievern II.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Auf das Derby gegen die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel III freuen wir uns besonders!

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!