FuPa-Sommercheck: SV Lemgow-Dangenstorf

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Moritz Richter vom SV Lemgow-Dangenstorf unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison? Ein Abstieg ist nie was schönes! Allerdings sind wir im Großen und Ganzen nicht komplett unzufrieden mit der Saison. Wir haben schlussendlich zu viele Punkte gegen direkte Konkurrenten liegen lassen - dafür die Mannschaften von oben ab und an geärgert. 30 Punkte haben die letzten Jahre immer gereicht - dieses Mal nicht. Daher würde ich sagen, das wir erhobenen Hauptes die Liga verlassen.



Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Gewechselt ist nur Patrick Wolff - nach Gartow. Aufgehört haben: Felix Steegmann, Julian Henke, Leon Schümann & Rico Reisener Neu sind einige Jugendspieler, Dylan Jaleel und David Minzer.



Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen erst einmal kein Ziel setzen. Wichtig ist nach dem Abstieg die positiven Aspekte daraus zu ziehen und das Beste rauszuholen. Außerdem ist die Integration der neuen und vor allem extrem jungen Spieler nicht immer einfach, wir werden aber dies, wie die letzten Jahre angehen und dann sehe ich da keine Probleme.



An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Wir haben einen neuen Trainer, somit auch sicherlich eine neue Spiel-Philosophie. Da kann ich in dem Moment noch nichts zu sagen.



Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns auf jedes Derby. Letzte Saison hatten wir mit Küsten und Breese jeweils Spiele mit weit über 250-300 Zuschauern. Ich denke das wird diese Saison mit dem Derby gegen Woltersdorf oder Gartow auch wieder eine gute Kulisse werden. Darauf freuen wir uns.

