FuPa Sommercheck SV Frickenhofen

Wobei hier noch der ein oder andere ein Jahr A-Jugend absitzen muss und nur ab und an spielen wird. Ich kann aber jetzt schon sagen, dass da noch ein Schub kommt in den nächsten Jahren.

Mit Patrick Karasek kam der verlorene Sohn wieder zurück auf die Höh, der seine Kickschuhe dann endgültig bei seinem SV irgendwann an den Nagel hängen will, aber davor will er nochmals auf Torjagd gehen.

Kevin Török rundet die Zugänge ab. Er ist ein wahnsinnig netter Kerl, der sich wie jeder Neuzugang bei uns zurechtgefunden hat.

Abgänge: haben wir nur einen: Michael "Hoss" Hoskins, der sich nochmals als Trainer beweisen will und auch Erfolg dabei hat beim TV Herlikofen. Aber grundsätzlich verlässt niemand den geilsten Fußballverein der Gemeinde. Huch, ich vergaß es gibt ja nur noch einen.

Was lief in der vergangenen Saison bei euch gut und was müsst ihr ändern? (Bitte in ganzen Sätzen antworten.)

Die letzte Saison für uns startete bereits turbulent als wir vor Saisonbeginn den Trainer wechseln mussten. Dies spiegelte sich auch in den Ergebnissen wider, sodass wir das Kunststück vollbrachten gegen den damals ungeschlagenen Spitzenreiter Essingen zu gewinnen aber auch gegen den Tabellenletzten aus Mögglingen zu verlieren. Insgesamt war die gesamte Saison sehr wechselhaft und in der Rückrunde waren wir dann auch noch vom Verletzungspech verfolgt, sodass wir noch bis auf Platz 8 abgerutscht sind. Am Ende war dann die ganze Mannschaft froh, dass die Runde vorbei war.

Für die kommende Saison sollten die Jungs vielleicht das Sportliche wieder etwas mehr in den Mittelpunkt rücken, insbesondere unser Trainer Rudi würde es ihnen Danken.

Insgesamt hat man in einzelnen Spielen immer wieder aufblitzen lassen, dass man vorne mitspielen kann, allerdings war man hierfür zu inkonstant und fehleranfällig. Bekommen wir das in den Griff spricht nichts gegen eine Platzierung im vorderen Drittel, was bei dieser Zusammensetzung der Liga auch der mindeste Anspruch sein sollte.

Wie lautet eure Zielsetzung für die neue Saison?

Wie bereits kurz angedeutet haben mit Gschwend, Hohenstadt-Untergröningen und Essingen die Top 3 die Liga verlassen und mit Iggingen ist nur ein Absteiger in der B2 gelandet. Mit Ausnahme von Iggingen lässt es sich also schwer sagen wer kommende Saison vorne dabei ist. Ein Platz im vorderen Drittel ist daher das Mindestziel. Da uns ab nächster Saison auch einige A-Jugendliche verstärken werden, ist eine frühzeitige Integration dieser für uns als Verein ebenfalls ein wichtiges Ziel für die kommende Saison.

Wer ist deiner Meinung nach Meisterschaftsfavorit in eurer Liga? Wo landet ihr?

Ganz klar Iggingen als Absteiger. Ich habe die Jungs vergangene Saison des Öfteren gesehen und die haben in der B -Klasse nix verloren, sofern das Team so zusammenbleibt. Die Relegation wurde ja durch den gegnerischen Einsatz von Verbandsligaspielern verloren. Jetzt hat die B2 eben einen weiteren überragenden Sportplatz mit einer sehr schönen Kulisse, zumindest für eine Saison.