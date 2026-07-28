FuPa-Sommercheck: SV Drochtersen/Assel V

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Patrick Josch von der SV Drochtersen/Assel V unsere Fragen.
Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?
Mit der Saison sind wir alle sehr zufrieden – zugeben, sogar über meinen persönlichen Erwartungen.
Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?
Der Großteil der Mannschaft bleibt bestehen.
Abgänge:
Daniel Wandt und Kay Sanftleben (in Rente gegangen)
Maik Zielinski (schließt sich der Ü30 an)
Darius Buhbe (legt eine Pause ein)
Alex Wettern (hat uns in Richtung Wischhafen verlassen)
Cedrick Rademacher (verlässt das Trainerteam)
Neuzugänge und personelle Veränderungen:
Julian Wist (aus Stade)
Yannick Eckel (aus der vierten Mannschaft)
Lukas Franz und Philipp Schulz (aus der eigenen Jugend)
Jasper Otersen (bringt sein Talent von der JSG Oste mit)
Khaled Alnehweli (hat die Meisterschule erfolgreich absolviert und wurde reaktiviert)
Luca Mega (steigt nach einem Kreuzbandriss und zehn Monaten Pause so langsam wieder mit ein)
Gideon von Holt und Karo Schradieck (schließen sich dem Betreuerteam an)
Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?
Als Aufsteiger sollte der Klassenerhalt Priorität haben – wobei das Ziel, die schönste Insel der Welt zu besuchen, natürlich nicht vernachlässigt werden sollte. Die Saison wird sehr wahrscheinlich mit einem Kurztrip nach Malle enden!
Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?
Ich schätze jede Mannschaft in unserer Liga stark ein.
Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?
Das Fußballerherz freut sich auf jedes Spiel.
Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!