FuPa-Sommercheck: SV Drochtersen/Assel V "Die Saison wird sehr wahrscheinlich mit einem Kurztrip nach Malle enden!" von FuPa Lüneburg · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Natascha Ihm

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Patrick Josch von der SV Drochtersen/Assel V unsere Fragen.

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--> Zum Jobportal: jobs.tageblatt.de Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Mit der Saison sind wir alle sehr zufrieden – zugeben, sogar über meinen persönlichen Erwartungen. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?