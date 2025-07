FuPa Sommercheck: SV Drochtersen/Assel V

Auch für die unterste D/A-Mannschaft ändert sich einiges. Nicht nur der Name, von der 6. zur 5., auch im Trainerteam ist ein Neuer. Der langjährige Torwart der vierten Mannschaft in der Kreisliga, Patrick Josch, sitzt neben Cedrick Rademacher in der Kommandozentrale. Hier sind ihre Antworten im FuPa Sommercheck.

Anzeige: Der FuPa Sommercheck wird präsentiert vom TAGEBLATT

Anfangs gestaltete sich alles eher schwierig. Erst am 5. Spieltag konnten wir den ersten Punkt einfahren, so zog sich alles weiter und erst zur Winterpause gab es dann den Umbruch. Wir haben hart gearbeitet und wussten, dass es so nicht bleiben kann, also hieß es Ackern. Das Ende hat dann wohl jeden überrascht, aber das war dann einzige Teamleistung durch Kampf und Ehrgeiz. Ich bin zufrieden und stolz auf die Mannschaft.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wie wahrscheinlich die Mehrheit es schon mitbekommen hat, gibt es bei uns eine sehr sehr große Veränderung. Durch die Auflösung der „alten“ 4. Herren, sind wir nun D/A 5. Abgänge: Dieter Paulix-Beckmann, Jakob Lüdders, Florian von Spreckelsen, Marc Stüven, André Hafner, Joris Viemann und Maik Zielinski, der nun aber im Betreuerstab Platz nimmt

Neuzugänge: Calvin Bösch, Finn Fahrenkrug, Jonas Gerß, Julian Kahlau, Niklas Kruse, Alex Wettern, Tamme Elfers, Jonas Nagel, Oleksandr Didenko und Starverpflichtung Patrick Josch, der mich im Trainerteam unterstützt.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir verfolgen das Ziel, einen einstelligen Tabellenplatz zu besetzen. Ich persönlich würde sogar gern direkt unter die Top 5. Ziel des Teams ist es, auf jeden Fall auf die Leistung der vergangenen letzten Spiele aufzubauen, genauso wie die Stimmung innerhalb des Teams hochzuhalten. Die Stimmung momentan ist Weltklasse.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Grundlegend erstmal an allem. Durch die ganzen Neuzugänge wird es erstmal wieder kurze Zeit etwas ungewohnt durch die ganzen verschiedenen Spielstile der Leute. Aber sonst ist es quasi fast wie bei allen: Kondition, Kraft, Taktik, Spielaufbau und vor allem der Alkoholkonsum.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Für uns gibt es keine Derbys in der kommenden Spielzeit, wir sind aber trotzdem heiß auf jedes Spiel! Wir haben Bock!

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!