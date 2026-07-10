FuPa-Sommercheck: SV Drochtersen/Assel IV

Abgänge: Mit Nico „Nacken“ Kappelmann und Malte „Nachtschicht“ Jungclaus hängen zwei langjährige Wegbegleiter ihre Fußballschuhe an den Nagel. Zudem beendet Tim Staats verletzungsbedingt vorerst seine Spielerlaufbahn, und Yannick Eckel wird in der kommenden Saison unsere 5. Mannschaft verstärken.

Bei uns gibt es einige personelle Veränderungen zu verzeichnen:

Neuzugänge: Wir freuen uns, Til Kröger (aus der Jugend/5. Mannschaft), Phillip Ahlf (reaktiviert) sowie Jannis Beckmann (aus der 3. Mannschaft) bei uns begrüßen zu dürfen.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir möchten an die starken Leistungen der abgelaufenen Spielzeit anknüpfen und erneut einen Platz in der oberen Tabellenhälfte anpeilen.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Die beiden Absteiger sind aufgrund einiger Kaderveränderungen schwer einzuschätzen, dürften aber sicherlich eine Rolle im Kampf um die Spitzenplätze spielen. Darüber hinaus zählen für mich der SV Freiburg sowie Oste/Oldendorf zu den starken Konkurrenten.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Grundsätzlich freuen wir uns auf jede Partie, da in der 1. Kreisklasse viel Potenzial steckt. Ein besonderes Highlight ist in dieser Saison sicherlich die Rückkehr der Derbys gegen Wischhafen.