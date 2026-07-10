FuPa-Sommercheck: SV Drochtersen/Assel IV

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet André Matties von der SV Drochtersen/Assel IV unsere Fragen.
Die vergangene Saison war äußerst zufriedenstellend! Trotz der Umstrukturierungen im Sommer und der damit verbundenen Kaderveränderungen konnten wir sportlich voll überzeugen: Wir schlossen die Saison auf dem 3. Tabellenplatz ab und erreichten zudem das Halbfinale im Kreispokal.
Bei uns gibt es einige personelle Veränderungen zu verzeichnen:
Abgänge: Mit Nico „Nacken“ Kappelmann und Malte „Nachtschicht“ Jungclaus hängen zwei langjährige Wegbegleiter ihre Fußballschuhe an den Nagel. Zudem beendet Tim Staats verletzungsbedingt vorerst seine Spielerlaufbahn, und Yannick Eckel wird in der kommenden Saison unsere 5. Mannschaft verstärken.
Neuzugänge: Wir freuen uns, Til Kröger (aus der Jugend/5. Mannschaft), Phillip Ahlf (reaktiviert) sowie Jannis Beckmann (aus der 3. Mannschaft) bei uns begrüßen zu dürfen.
Wir möchten an die starken Leistungen der abgelaufenen Spielzeit anknüpfen und erneut einen Platz in der oberen Tabellenhälfte anpeilen.
Die beiden Absteiger sind aufgrund einiger Kaderveränderungen schwer einzuschätzen, dürften aber sicherlich eine Rolle im Kampf um die Spitzenplätze spielen. Darüber hinaus zählen für mich der SV Freiburg sowie Oste/Oldendorf zu den starken Konkurrenten.
Grundsätzlich freuen wir uns auf jede Partie, da in der 1. Kreisklasse viel Potenzial steckt. Ein besonderes Highlight ist in dieser Saison sicherlich die Rückkehr der Derbys gegen Wischhafen.
Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!