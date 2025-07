FuPa Sommercheck: SV Drochtersen/Assel IV

Die SV Drochtersen/Assel hätte die Möglichkeit gehabt, mit zwei Teams in der 1. Kreisklasse zu spielen. Darauf verzichteten die Kehdinger, die Masse an Spielern fehlte. Lange war die Frage nach dem Trainer offen. Jetzt ist klar, Andre Matties soll eine neue Mannschaft als neue "Vierte" für die 1. Kreisklasse formen. Hier sind seine Antworten im FuPa Sommercheck.

Wenn man nach einer Hinrunde mit riesigem Verletzungspech und geringer Punkteausbeute, so eine starke Rückrunde spielt und letztlich recht souverän den Klassenerhalt schafft, muss man unterm Strich zufrieden sein.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Das Team verändert sich durch den Zusammenschluss von 4. und 5. stark. Als zweiter Coach wird mich weiterhin Ole Schmidt unterstützen, dazu Eike Ropers als Teammanager, als Betreuer Felix Schäfer und Finn Fahrenkrug. Wenn man es genau nehmen möchte, kann man davon sprechen, dass jeder in einer neu formierten Truppe im gewissen Sinne ein Neuzugang ist. Der Hauptteil der ehemaligen 5. wird bis auf Jonas Gerß, Lares Niemeyer, Niklas Kruse und Julian Kahlau (alle neue 5.) und Kevin Rathje (Ü30) dabeibleiben. Hinzu kommen aus der ehemaligen 4. Tobias Middeke, Yannick Eckel, Pepe Jagemann, Mohamed Komara, Jeremy Harasin, André Castro Serrao Costa Cruz, Ismaele Cuccu, Martin Nitschke, Sinan Yurdakul und Maximilian Schnell. Dazu noch Joris Viemann aus der ehemaligen 6. Verabschieden müssen wir uns nach 20-jähriger Teamzugehörigkeit leider von Malte Hempel, der sich mehr seiner Familie und der Freizeit widmen möchte. An dieser Stelle nochmal einen riesigen Dank an dich, Malte!

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Das Hauptaugenmerk liegt darauf, aus einer neu zusammengewürfelten Truppe, eine Einheit zu formen. Tabellarisch wollen wir uns nach zwei schwierigen Jahren stabilisieren und uns möglichst frühzeitig von den Abstiegsplätzen fernhalten.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Da gibt es sicherlich einiges, das bleibt aber hinter verschlossenen Türen ;-)

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Da gibt es kein spezielles Derby oder Spiel. Ich sehe die Liga auf einem sehr einheitlich guten Niveau mit sicherlich vielen engen Spielen. Es wird spannend!

