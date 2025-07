FuPa Sommercheck: SV Drochtersen/Assel III

Wenn wir die ganze Saison betrachten, können wir definitiv nicht zufrieden sein. Die Hinrunde wurde mit 20 Punkten abgeschlossen. Die Punktzahl ist ausbaufähig, aber ok. Mit der Rückrunde haben wir uns leider sehr schwergetan, so dass wir noch in Abstiegsnöten geraten sind. Gegner auf Augenhöhe konnten nicht geschlagen werden. Unnötige Niederlagen, z. B. Bokel, Geversdorf, Stinstedt und Wiepenkathen führten dazu, dass wir bis zum vorletzten Spieltag um den Klassenerhalt zittern mussten.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Im Kader gibt es einige Veränderungen. Durch den Zusammenschluss der vierten und fünften Herren wird unser Kader nun breiter. Wir sehen den Zuwachs allerdings nicht als Ergänzungen, sondern als Verstärkungen an. Spieler der ehemaligen U19 haben potenzial und sind mit einem Jahr Verspätung in der richtigen Leistungsklasse angekommen. Zu den U19 Spielern kommt der eine oder andere Leistungsträger aus der Vierten dazu. Jeden Einzelnen trauen wir den Schritt Bezirksliga zu. Mit Mika Darian Stroh konnten wir einen externen Neuzugang aus Hemmoor dazugewinnen. Mika hat Jahr für Jahr seine Torgefahr in der Kreisliga Cuxhaven bewiesen. Mit seiner Offensivpower wird er uns schnell helfen. Mit Florian von Spreckelsen kommt ein zweiter Torwart hinzu. In der letzten Saison konnten wir bereits mehrfach auf Flo zurückgreifen. Neben Neuzugängen gibt es auch immer Abgänge. Die beiden Dickköpfe (auf dem Platz) Lewin Krause und Claas Berliner verlassen uns in Richtung zweite Herren bzw. Bützfleth. Beide haben D/A III über Jahre in der Bezirksliga geprägt. Mit den beiden verlieren wir zwei super Typen. Wir bedanken uns bei Claas und Lewin für die Jahre und wünschen ihnen viel Erfolg in den neuen Aufgaben. Die Tür D/A III steht immer offen! Verletzungsbedingt wird Nick Brückmann seine Schuhe an den Nagel hängen.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Ziele werden wir im Laufe der Vorbereitung gemeinsam mit der Mannschaft erarbeiten. Natürlich werden ruhigere Tabellenregionen angestrebt. Feinheiten folgen.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Verbesserungspotenzial gibt es immer. Wir müssen konstanter werden. Nach guten Spielen folgten schlechte. Zur vorletzten Saison konnten wir die defensive etwas stabilisieren. Dafür schossen wir weniger Tore. Vorranging gilt es aber erstmal, die Neuzugänge zu integrieren und eine Einheit zu formen. Das Trainerteam würde sich wünschen, zwei bis drei Spiele am Stück mit einer ähnlichen Formation beginnen zu können. Aufgrund unterschiedlichsten Gründen ist dies nicht immer möglich.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Nehmen wir es genau, haben wir keine direkten Derbys. Aufgrund der Nähe sowie eine D/A-Vergangenheit von einigen Spielern, wäre Hammah ein Spiel mit Derbycharakter. Wir freuen uns auf Flutlichtspiele am Freitagabend.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!