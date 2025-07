FuPa Sommercheck: SV Drochtersen/Assel II

Eine richtig gute Runde spielte die SV Drochtersen/Assel II in der abgelaufenen Saison 2024/2025. Mit etwas Glück wäre die Vizemeisterschaft drin gewesen, so wurde es ein hervorragender Platz 3. Auf der Trainerposition gibt es jetzt einen Wechsel, die Antworten im FuPa Sommercheck kamen vom scheidenden Coach und neuen Teamchef, Benjamin Zielke.

Wir sind stolz darauf, die vergangene Saison mit dem erreichten dritten Tabellenplatz abermals als beste Saisonleistung seit Zugehörigkeit zur Landesliga einordnen zu können. Dabei haben wir nur ganz knapp die Vizemeisterschaft verpasst. Vor allem die erfolgreichen Resultate gegen die Top-Teams, wie z.B. den Meister Lüneburger SK (4:0 Heimsieg, 0:0 Unentschieden auswärts), belegen die stetige Weiterentwicklung unseres Teams.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Mit Ben Wilkens (TuS Harsefeld), Rokas Šabonas (VfL Güldenstern Stade), Louis Ney (VfL Güldenstern Stade) und Christian Rusch (Pause) haben uns vier Spieler im Sommer verlassen. Als Neuzugänge können wir Ben Brugner (JFV A/O/B/H/H U19), Lino Starre (JFV A/O/B/H/H U19), Luca Daginnus (SC Vorwärts Wacker Billstedt U19), Kevin Ingreso (Altona 93), Andre‘ Filipe Ferreira Ribeiro (SC Gondomar – Portugal), Jan-Miklas Steffens (SV Drochtersen/Assel 1), Finn Wendler (SV Drochtersen/Assel 1) und Lewin Krause (SV Drochtersen/Assel 3) begrüßen. Im Trainerteam hat uns Dimitri Fiks aus familiären Gründen leider verlassen. Als neuer Co-Trainer wird künftig Malte Leidecker tätig sein. Des Weiteren wird Kevin Ingreso als spielender Co-Trainer fungieren. Die Position des Cheftrainers wird künftig Milan Schweiger bekleiden, der seine Entscheidungen eng abstimmt mit Benjamin Zielke, der fortan die Position des sportlichen Leiters/Teamchefs einnimmt.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Für die neue Saison haben wir uns wieder explizit vorgenommen, jeden einzelnen Spieler weiter zu verbessern und den sportlichen Erfolg der Mannschaft zu maximieren. Ganz wichtig wird es sein, von Spiel zu Spiel zu denken und das Bestmögliche aus sich rauszuholen.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Wir sehen bei jedem einzelnen Spieler, als auch in der Gesamtstruktur der gesamten Mannschaft weiterhin in allen Bereichen Entwicklungspotenzial.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Die Derbys gegen den VfL Güldenstern Stade, den TuS Harsefeld oder die SV Ahlerstedt/Ottendorf sind aufgrund der lokalen Nähe und der hervorragenden Stimmung definitiv Highlights.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!