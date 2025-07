FuPa Sommercheck: SV Drochtersen/Assel

Die Herren 30/32 der Spielvereinigung Drochtersen/Assel läuft seit ein paar Jahren ein wenig den Erwartungen hinterher. Diesmal reichte es in der Hauptrunde nur zum drittletzten Tabellenplatz. Trainer Jörn Schradieck spricht von einigen Baustellen, die bearbeitet werden müssen. Hier sind seine Antworten im FuPa Sommercheck.

Wir haben unseren seit Jahren negativen Trend bestätigt, damit dürfen und können wir nicht zufrieden sein.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir verlieren drei Säulen der Mannschaft an unsere Ü40. Karsten von Rönn, Marcus Lemke und Manuel Arndt. Feste Neuzugänge sind zum jetzigen Zeitpunkt zwei Ehemalige: Kenneth von Holt und Marcel Rathjens.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Für uns geht es im Wesentlichen um eine Konsolidierung. Wir müssen von einem erreichten Tiefpunkt heraus wieder lernen zu wachsen.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Es liegen einige Baustellen vor uns, wir haben aber in der Vorbereitung bisher einen verbesserten Eindruck hinterlassen, als im Frühjahr 2025.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir hatten in der Hauptrunde schöne Spiele. Unvergessen unser 8:11 in Ottensen und das letzte Saisonspiel mit abschließendem gemeinsamem Grillen mit den Jungs von Eintracht Immenbeck.

