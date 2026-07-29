FuPa-Sommercheck: SV Dicle Celle

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Sehr zufrieden! Wir haben souverän den Aufstieg und die Meisterschaft als Mannschaft mit einer geschlossenen Leistung über die ganze Saison hinweg geholt. Es gab nicht den einen Starspieler, der jedes Spiel alleine entschieden hat, sondern jede und jeder hat seinen Teil zu diesem Erfolg beigetragen.

Abgang:

Phillip Jatta (Torwart, zu United Celle)

Neuzugänge:

Akram Bazir: Junger Angreifer mit Riesenpotenzial vom MTV Eintracht Celle U18, spielte vorher u. a. in der Jugend von Amed SK und Fenerbahçe İstanbul.

Abdalla Muhe: Junger Offensivspieler aus der U18 des VfL Westercelle, der mit 18 Jahren schon eine bemerkenswerte Spielintelligenz hat und topfit ist.

Nemanja Blagojevic: Rückkehrer, zuletzt in Serbiens dritter Liga aktiv. Ein richtiger Neuner, den man seit seinem Abgang damals nicht ersetzen konnte; hat im Testspiel gegen den Landesligisten OSV Hannover gezeigt, dass er nichts verlernt hat und immer noch eiskalt vor dem Tor ist.

Lasse Zumach: Junger, spielstarker Torwart vom VfL Westercelle III, der das Torwartteam komplettiert.

Reza Javanmard: Technisch starker Mittelfeldspieler vom MTV Langlingen II, der von einer schweren Verletzung zurückkommt und von uns die Zeit bekommt, die er braucht.

Silvan Udun: Fast überall einsetzbarer Linksfuß von United Celle, der bereits in Westercelle und Burgdorf Landesligaerfahrung gesammelt hat. In den letzten zwei Saisons hat er als Offensivspieler über 70 Tore geschossen, aber auch im Testspiel gegen Ehlershausen direkt gezeigt, dass er defensiv seine Qualitäten hat.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Unser Ziel ist es, uns in der Liga zu etablieren und mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Vierzehn Jahre ist unsere letzte Bezirksligasaison her, und wir wollen nicht so schnell wieder weg!

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Den VfL Westercelle und den MTV Egestorf: Beide liefern seit Jahren konstant ab.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Auf die Duelle gegen die anderen Celler Mannschaften natürlich, auf die wir direkt am zweiten und dritten Spieltag treffen.