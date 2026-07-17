FuPa-Sommercheck: SV Burweg Ü40

– Foto: Vivien Horwege

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Danniel Wessels von der Ü40 des SV Burweg unsere Fragen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Leider haben wir in den vermeintlich einfacheren Spielen die Punkte liegen gelassen. Somit wurde der FC Oste/Oldendorf auch verdient Meister. Trotzdem sind wir mit dem 2. Platz am Ende voll zufrieden.

Wir haben bereits während der vergangenen Spielzeit ein oder zwei neue Gesichter in unseren Reihen begrüßen dürfen. Leider hat sich ein Neuzugang gleich in seinem ersten und unserem letzten Saisonspiel schwer verletzt. Wir hoffen, dass er schnell wieder fit wird! Des Weiteren konnten wir mit Jona Sarbinowski und Marius Mittag zwei junge Talente aus der Herrenmannschaft für das Trainer- bzw. Betreueramt begeistern. Darüber freuen wir uns besonders. An weiteren Überraschungen arbeiten wir.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wenn wir weitestgehend von Verletzungen verschont bleiben, ist es dieses Jahr an der Zeit, den Aufstieg zu schaffen. Aber auch die anderen Mannschaften werden sich verändern. Daher müssen wir von Spiel zu Spiel daran arbeiten, unser Ziel zu erreichen.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Wie bereits oben erwähnt, müssen wir abwarten, inwieweit sich die Mannschaften verändert haben.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wie immer sind die Derbys natürlich etwas Besonderes. Daher freuen wir uns auf die Spiele gegen Großenwörden. Aber wir freuen uns natürlich auch auf alle anderen Partien.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!