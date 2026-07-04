FuPa-Sommercheck: SV Burweg

– Foto: Vivien Horwege

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Louis von Ahnen vom SV Burweg unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison? Die letzte Spielzeit ist verlaufen wie viele Saisons in den letzten Jahren. Wer damals im Matheunterricht aufgepasst hat, weiß wie eine Sinuskurve verläuft und genau so lässt sich unsere Spielzeit verbildlichen. Wir hatten mal wieder mit vielen Leistungsschwankungen zu kämpfen, welche sich nicht nur von Spiel zu Spiel aufgezeigt haben, sondern auch immer wieder während der 90 Minuten auftraten. Dennoch stehen wir am Ende auf dem 5. Platz, was sehr zufriedenstellend ist, aber der Abstand nach oben ist zu groß gewesen. Trotzdem sind wir froh, dass uns das Verletzungspech kaum heimgesucht hat und wir teilweise Langzeitverletzte wieder eingliedern konnten.

Im Trainerstab verlassen uns Collin Steinert und Ralf "Charly" Grosser. Zwei absolute Stützen des Vereins und Legenden in allen drei Halbzeiten gehen damit von Bord. Dafür neu im Einsatz sein wird Bernd Klofta, der als Torwarttrainer seinen Sohnemann im Kasten nochmal richtig schleifen möchte. Im Kader können wir von einem großen Segen sprechen, denn uns verlässt kein einziger Spieler und wir gewinnen fünf Neuzugänge. Marlon "Bagger" Bode hat die Altershürde endlich genommen und darf ab der nächsten Saison hinten die Verteidigung verstärken. Eine weitere Verstärkung für die Defensive, die lange nichts mehr mit der Altershürde am Hut hat, ist Joel "Haschi" Hastedt, der den Landkreis wechselt und aus Hechthausen kommt.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Zwei weitere junge, ambitionierte Kicker kommen aus dem eigenen Dorf: Marius "Big Mac" Mittag und Jonas Eckner schnüren künftig ebenso die Schuhe für ihren Heimatverein und wollen sich im Herrenfußball etablieren. Abschließend komplettiert Lucas Kahrs das Lazarett, der mit 2,06 Meter geballte Power mitbringt und uns schon in den letzten Spielen der abgelaufenen Saison zur Verfügung stand. Wir freuen uns auf die Jungs und hoffen, dass sich alle bestmöglich einleben können!



Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Ziel ist definitiv eine Verbesserung im Vergleich zur letzten Saison. Das betrifft zum Einen den Tabellenplatz und zum Anderen die Punkteausbeute. Wir wollen unser Können, welches definitiv im Kader schlummert, konstanter auf die Platte bringen und weg von den Leistungsschwankungen kommen. Die Trainingsbeteiligung soll absehbarer und gleichmäßiger werden, damit sich einzelne Ketten bereits unter der Woche einspielen können und wir am Wochenende von Männern profitieren können, die voll und ganz im Saft sind und blindes Verständnis zum Rest der Truppe aufbauen konnten.

Zudem eröffnen wir eine zweite Mannschaft, was für unser kleines Dorf ein großer Schritt ist. Hier soll die Zusammenarbeit möglichst glücklich und glatt ablaufen, sodass wir zwei Mannschaften im Herrenfußball etablieren können.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Grundsätzlich kann jeder jeden schlagen und wir werden uns vor keiner Mannschaft verstecken. Wir wissen gegen welche Mannschaften wir traditionell schlecht aussahen und daran wird zu arbeiten sein. Einen glasklaren Favoriten sehen wir in der kommenden Spielzeit stand jetzt allerdings nicht.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Hier kann ich die Antwort aus den letzten Jahren nur reproduzieren. Natürlich werden wir uns auf jedes Spiel freuen, aber der Charakter in den Derbys ist immer ein ganz besonderer und hebt sich vom Rest ab. Daher wollen wir unsere eher aufsteigende Bilanz in diesen Spielen festigen und emotionale Partien an unser Ufer ziehen.

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