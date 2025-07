FuPa Sommercheck: SV Burweg

Lange durfte der SV Burweg in der vergangenen Saison vom Aufstieg in die Kreisliga träumen. Am Ende reichte es nicht, sogar Platz 3 wurde noch verspielt. Dennoch war es die beste Saison in der 1. Kreisklasse seit 2010/2011. Damals gelang als Meister der Aufstieg in die Kreisliga. Hier folgen die Antworten von Torjäger Louis von Ahnen im FuPa Sommercheck.

Wir sind sehr zufrieden mit der abgelaufenen Spielzeit. Nach zuletzt schwierigen Jahren mit Abstiegskampf pur haben wir uns in der letzten Saison in die Top 5 gespielt und uns dort über die Saison hinweg gut gehalten. In der Rückrunde mussten wir leider etwas Federn lassen und wurden vom Verletzungspech eingeholt, welches in der Hinrunde noch einen großen Bogen um uns geschlagen hat. Dennoch ist es im letzten Jahrzehnt wohl eine der wenigen Saisons, auf die man im Nachhinein mit einem lachenden statt weinendem Auge blicken kann.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wie immer haben wir leider mehrere Abgänge zu beklagen. Namentlich gehen Jannik Düe, Atif Ibrahim und Maurice Dressel. Ansonsten haben wir viele on/off-Spieler im Kader, die wie der Phönix aus der Asche auferstehen können und plötzlich mehrere Spiele für uns hinlegen würden. Daher ist die Nennung des Kaders bei uns nicht unbedingt leicht. Zugänge konnten wir mit Marco Klofta, Max Brodersen und Jannick Dechent aber auch verzeichnen. Wir hoffen, dass das ein oder andere Probetraining in nächster Zeit noch fruchten wird, sodass wir den Kader noch etwas ausbauen können.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Ziel muss es sein an der letzten Saison anzuknüpfen und nicht in alte Muster, sprich Abstiegskampf, zu verfallen. Außerdem wollen wir unsere Leistung, die wir im Stande sind zu bringen, vom ersten bis zum letzten Spieltag gleichermaßen auf den Platz bringen und keine unnötigen Schwächephasen einbauen. Zusätzlich versuchen wir unsere Neuzugänge gut in die Mannschaft zu integrieren, wobei teilweise schon Leute mit auf der letzten Mannschaftsfahrt waren, daher besteht hier wohl kaum Grund zur Sorge. Ansonsten verfolgen wir natürlich die gleichen Ziele wie jeder andere Club im Kreisklassenbereich: Spaß, keine Verletzungen und ein reißender Alkoholfluss.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Das größte Manko unserer Truppe ist definitiv die Chancenverwertung. Teilweise verbringen wir beim Training mehr Zeit in den Dornen und im Neubaugebiet zum Bälle holen, als auf unserem saftigen Grün. Außerdem muss die Ausdauer bei vielen Leuten besser werden, damit wir statt 60 Minuten auch mal 90 Minuten marschieren können. Dies geht logischerweise mit einer guten Trainingsbeteiligung einher, welche in der letzten Spielzeit allerdings von Monat zu Monat mehr zu wünschen übriggelassen hat.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Grundsätzlich muss man sagen, dass wir in den letzten Saisons so gut wie nie einen Dreier in Derbys einfahren konnten. Daher gilt es, diesen Trend in den Spielen gegen Oste/Oldendorf und Großenwörden zu drehen. Das wird Ansporn genug sein, um die Vorfreude vor diesen Duellen sprudeln zu lassen.

