FuPa Sommercheck: SV Burweg

Eine starke Rückrunde hätte dem SV Burweg in der Herren Ü40 2. Kreisklasse beinahe noch Platz 2 beschert. Am Ende war aber der Rückstand nach der Vorrunde zu groß. Mit Platz 3 ist man aber insgesamt zufrieden. Hier sind die Antworten von Kapitän Daniel Wessels im FuPa Sommercheck.

Am Ende fehlten uns 3 Punkte zum 2. Platz, die wir leider in der Saison liegen lassen haben. Ansonsten sind wir sehr zufrieden mit dem 3. Platz.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Zur neuen Saison sind hoffentlich auch alle Verletzten wieder fit und können uns tatkräftig unterstützen. Ansonsten bleibt alles wie in der letzten Saison.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Unser Ziel ist es, noch stabiler aufzutreten. Natürlich wollen wir möglichst viele Punkte holen und wieder oben mitspielen – aber vor allem wollen wir als Team Spaß haben.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Die Konstanz über 60 Minuten ist ein Punkt, an dem wir arbeiten wollen. Des Weiteren ist in manchen Spielen immer noch die Chancenverwertung ein Thema.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Die Derbys gegen unsere Nachbarn sind jedes Jahr ein Highlight. Nun kommt mit Großenwörden ja ein weiterer Nachbar hinzu. Besonders freuen wir uns aber auf unsere Heimspiele, bei dem hoffentlich wieder viele Fans dabei sind!

