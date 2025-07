FuPa-Sommercheck: SV Böhme

Oberstes Ziel: Zusammenwachsen und wirklich ein Team werden. Wir haben viele neue Spieler dabei, manche kennen sich schon, andere sind komplett neu – da muss man sich erst mal aneinander gewöhnen. Am 05.07.25 starten wir mit einer Mannschaftssitzung in die Vorbereitung und machen danach ein gemeinsames Grillen, um uns besser kennenzulernen. Sportlich peilen wir in der ersten Saison einen Platz im Mittelfeld an, alles was darüber hinausgeht, nehmen wir natürlich gerne mit. Wichtig ist, dass wir zusammen Spaß am Fußball haben und als Team eine Einheit werden.