FuPa-Sommercheck: SV Bevern

– Foto: Thorin Mentrup

Die Mannschaften der Landesliga Weser-Ems befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Steven Bentka, Spielender Co-Trainer vom SV Bevern, hat uns einen Ausblick gegeben.

Letztendlich haben wir die Saison auf dem vierten Platz beendet und vor der Saison das Ziel "Top-Fünf" ausgerufen. Also haben wir unser Ziel erreicht, weshalb man unterm Strich zufrieden sein kann, auch wenn ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Wenn man sich den Saisonverlauf anguckt, dann hat uns leider in den entscheidenden Momenten ein bisschen das gewisse Etwas gefehlt, um bis zum Ende, ganz oben mitzuspielen. Immer wenn wir die Möglichkeit hatten, bis auf einen Punkt an Platz 1 ranzurücken, haben wir es leider vor allem gegen Mannschaften, die im Abstiegskampf stecken, vergeigt. Da denke ich zum Beispiel an das Spiel in Vechta, wo wir 2:0 verloren haben. Da hätten wir mit einem Sieg ganz oben heranrücken können. Dann hatten wir noch die 0:1-Heimniederlage gegen Dinklage, wo wir die nächste Möglichkeit ausgelassen haben. Das ist natürlich ein bisschen bitter in der Nachbetrachtung, aber unterm Strich, wenn man vor der Saison gesagt hätte, wir landen auf Rang vier, dann wäre, glaube ich, jeder damit einverstanden gewesen.

Wir haben mit der Vorbereitung am 02.07. begonnen.

Wir starten jetzt am Samstag, sprich morgen beim Supercup vom SV Höltinghausen (Die Antworten kamen vor dem Spiel. Anm. d Red.). Dort treffen wir auf Thüle, einen guten Bezirksligisten, der uns auch einen Bezirkspokal erwartet. (Thüle gewann das Achtelfinale des SVH-Supercups gegen Bevern mit 7:5 n.E.). Da hoffen wir, dass wir im Vergleich zu den vergangenen Jahren beim Turnier besser abschneiden können.



Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, den du gezielt loben würdest?

Ansonsten finde ich die Entwicklung einzelner Spieler zu beurteilen, zum jetzigen Zeitpunkt zu früh. Schön ist, dass die Neuzugänge alle einen positiven Eindruck machen und dass sie auch gut mitziehen.

Der Fakt, dass wir von der Mannschaft her im Großen und Ganzen zusammengeblieben sind, ist hoffentlich ein Vorteil.



Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

Es bleibt, wie auch in den letzten Jahren, dabei, dass wir oben mitspielen wollen. Top vier oder Top fünf ist unser Anspruch. Schön wäre es, wenn wir es schaffen, lange ganz oben mitzuspielen.

Ich habe das Gefühl, die Landesliga wird von Saison zu Saison stärker. Wenn man jetzt sieht, wie einige Mannschaften nachgerüstet haben, kann man davon ausgehen, dass es sehr spannend wird.

Wir freuen uns auf eine geile Saison. Wir werden Gas geben und am Ende schauen, was unter dem Strich herauskommt.