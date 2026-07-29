FuPa-Sommercheck: SV Altenoythe

– Foto: Robert Gertzen

Die Mannschaften der Landesliga Weser-Ems befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Maik Koopmann, Trainer vom SV Altenoythe, hat uns einen Ausblick gegeben.

Mit der vergangenen Saison sind wir super zufrieden. Wir haben die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg gefeiert. Zudem waren wir noch im Bezirkspokalfinale, wobei wir auf dem Weg dahin drei Landesligisten ausschalten konnten.

Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Wir sind am 24.06. gestartet und hatten tolle Testspiele gegen Atlas Delmenhorst sowie BW Lohne.

Wann hat die Vorbereitung euer Mannschaft begonnen und was waren/sind die Highlights?



Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, den du gezielt loben würdest?

Generell hat sich das gesamte Team weiterentwickelt. Wir haben eine junge, talentierte Mannschaft.



Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

Als Neuling in der Liga wollen wir zeigen, dass wir mithalten können und schnellstmöglich die Punkte für den Klassenerhalt sammeln.