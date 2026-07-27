FuPa-Sommercheck: SV Ahlerstedt/Ottendorf V

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Die letzte Saison lief etwas durchwachsen. In der Hinrunde haben wir noch starke Leistungen gezeigt, was wir in der Rückrunde leider nicht bestätigen konnten. Von daher hätten wir die Saison eigentlich mit einer besseren Platzierung abschließen können.

Unser Co-Trainer Dominik Kaatz hat uns leider verlassen, da er selber noch einmal die Schuhe in unserer Ü30 schnüren möchte.

Abgänge:

Mika Holtermann (Studium)

Hendrik Höper, Vincent Hofs, Laurens Ierschot und Christian Holst (alle eigene Vierte)

Martin Scharf (Ü30)

Neuzugänge:

Mika Stelling (vom TSV Byhusen)

Philipp Harms und Sebastian Schmitt (aus der eigenen Vierten)

Maxim Weber und Shawn Kriese (aus der eigenen Jugend)

Stefan Heitkamp (fängt wieder mit dem Fußballspielen an)

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen oben mitspielen und hoffen, dass die Trainingsbeteiligung genauso gut bleibt wie in der letzten Saison. Außerdem sind wir zuversichtlich, dass sich unsere Neuzugänge schnell in die Mannschaft integrieren.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Hedendorf, da sie in der letzten Saison schon sehr gut gespielt haben und laut FuPa auch noch einige starke Neuzugänge bekommen haben. Der Rest wird sich zeigen – es wird bestimmt auch wieder die eine oder andere Überraschung geben.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Am meisten natürlich auf die Derbys gegen Wangersen, aber generell auf unsere Heimspiele am Freitagabend unter Flutlicht an unserer netten und legendären Bretterbude in Ottendorf – da ist immer gute Stimmung!