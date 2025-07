FuPa Sommercheck: SV Ahlerstedt/Ottendorf V

Im Vorjahr blieb die SV Ahlerstedt/Ottendorf V in der 2. Kreisklasse, weil es Verschiebungen zwischen den einzelnen Klassen gab. Diesmal war am Abstieg nichts zu rütteln. Als Tabellenletzter geht das Team jetzt eine Klasse tiefer. Auswärts ging zu wenig, nicht mal ein Sieg gelang. Hier sind die Antworten der beiden neuen Trainer, Christoph Mattfeldt und Dominik Kaatz, im FuPa Sommercheck.

Wir sind leider abgestiegen, was natürlich sehr enttäuschend war. Die Saison ist nicht so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt hatten. Jetzt müssen wir uns neu sortieren und wieder nach vorne blicken.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Das Trainerteam wurde neu aufgestellt: Christoph Mattfeldt, zuvor Betreuer, übernimmt gemeinsam mit Dominik Kaatz die Verantwortung. Spielerisch gab es keine Neuzugänge, allerdings haben uns Sebastian Schmitt, Nico Kröger, Hauke Corleis und René Grimm verlassen, die alle in die 4. Herren gewechselt sind. Das war ein schmerzhafter Verlust für uns.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Mit dem neuen Trainerteam wollen wir uns in der unteren Liga stabilisieren und als Mannschaft neu finden. Ziel ist es, im oberen Tabellendrittel mitzuspielen. Wichtig ist uns auch, verletzungsfrei durch die Saison zu kommen.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Wir müssen als Team wieder enger zusammenwachsen und eine geschlossene Einheit bilden. In vielen Bereichen braucht es noch Abstimmung, da der Umbruch spürbar ist. Das Zusammenspiel und der Teamgeist stehen dabei im Vordergrund.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Derbys sind immer etwas Besonderes, weil es oft intensiver und emotionaler zur Sache geht. Wir freuen uns besonders auf das Derby gegen Wangersen. Solche Spiele bringen zusätzliche Motivation und sorgen für Spannung.

