FuPa-Sommercheck: SV Ahlerstedt/Ottendorf IV

– Foto: Celine Reis

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Jonas Lühmann von der SV Ahlerstedt/Ottendorf IV unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Ein Abstieg ist natürlich nie schön, aber es hat sich leider abgezeichnet und war der richtige Schritt aufgrund der geringen Trainings- und Spielbeteiligung. Ein großer Dank geht da an unsere dritte und fünfte Herrenmannschaft – ohne die Jungs hätten wir mehrere Spiele absagen müssen. Aber auch das verlorene Plakettenfinale im Elfmeterschießen ist schade, denn da sieht man, dass wir auch kicken können und den Weg ins Finale geschafft haben.

Nachdem ich letzte Saison in der Rückrunde schon das Trainerteam unterstützt habe, werden Benjamin Wresch und ich das neue Trainerteam für die Saison 2026/2027 bilden; unterstützt werden wir von Meik Schröder. Wir drei haben alle lange in dieser Mannschaft gespielt und kennen die Jungs, und aus verschiedenen Gründen wechseln wir nun vom Feld an die Außenlinie.

Spielerabgänge haben wir leider auch zu verzeichnen:

Marcel Schroten und Tim Luis Rühter gehen in unsere Ü32.

Dario Stelling wird sich auf seine Tätigkeit im Frauenfußballbereich konzentrieren.

Pascal Eichmann wechselt zu Harsefeld III.

Sebastian Schmitt wechselt zu unserer fünften Herrenmannschaft.

Wir danken euch allen noch einmal für euren Einsatz!

Zugänge können wir zum Glück ebenfalls vermelden:

Hendrik Höper und Christian Holst kommen aus der fünften Herren zu uns, nachdem uns im Endspurt der Saison schon Vincent Hofs, Laurens Lerschot und Mika Holtermann unterstützt haben.

Mit Christoffer Stoll („Keule“) konnten wir einen Spieler gewinnen, der mit seiner Erfahrung aus Verbands- und Landesligazeiten viel Qualität ins Team bringt.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen keinen Tabellenplatz nennen, sondern einfach Spaß haben, als Mannschaft vernünftig trainieren, beim Spiel alles geben und am Ende der Saison stolz auf unsere Leistung sein. Auch in der Plakette wollen wir wieder alles geben und haben da noch eine Rechnung offen!

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Einen klaren Favoriten sehe ich nicht. Man darf keine Mannschaft unterschätzen, deshalb denke ich, dass es eine gute und ausgeglichene Saison wird – und am Ende werden die Besten aufsteigen.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Jedes Spiel ist etwas Besonderes.

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