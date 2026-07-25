FuPa-Sommercheck: SV Ahlerstedt/Ottendorf III

– Foto: Struwe

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Tom-Luka Stelling von der SV A/O III unsere Fragen.

Wir haben unser Minimalziel mit dem Klassenerhalt erreicht – das ist letztlich das, was zählt. Trotzdem hätten wir uns vor der Saison einen besseren Tabellenplatz erhofft. Trotz des Personalengpasses zum Ende der Hinrunde haben wir nie eine richtige Reise bekommen und waren eigentlich nie deutlich unterlegen. Also sollten wir im Großen und Ganzen zufrieden sein, auch wenn noch viel Luft nach oben war.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Das Trainerteam wird durch Tim Schwabe vom FSV Bliedersdorf/Nottensdorf erweitert. Außerdem dürfen wir uns über weitere Neuzugänge auf Spielerseite freuen. Vom TuS Harsefeld II wird Benedikt Wandke zukünftig für uns auf Torejagd gehen. Vom FSV Bliedersdorf kommt mit Tjerk Ramsthal ein weiterer Spieler, der den Weg zu uns gefunden hat. Elian Marquardt und Yves Thilla kommen außerdem aus unserer eigenen Jugend zu uns ins Team; beide haben in der Rückrunde schon regelmäßig ausgeholfen und ihre ersten Minuten im Herrenbereich gesammelt. Mats Neumann wird eine Fußballpause einlegen und als Betreuer in unserer zweiten Herren mitwirken.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

An oberster Stelle steht auch dieses Jahr wieder der Klassenerhalt! Anders als im letzten Jahr möchten wir ihn so schnell wie möglich in der Tasche haben. Ansonsten wollen wir uns fußballerisch weiterentwickeln und vielleicht das ein oder andere Mal etwas ausprobieren. Wer weiß, wie das gelingt – vielleicht springt da dieses Jahr sogar ein einstelliger Tabellenplatz bei raus.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Die beiden Absteiger aus der Bezirksliga sollten, glaube ich, alle auf dem Zettel haben, aber auch eine Mannschaft wie der VfL Güldenstern Stade II, die den Titelkampf bis zum Schluss spannend gestaltet hat, sollte man nicht vergessen. Im Großen und Ganzen wird die Liga, glaube ich, sehr ausgeglichen sein, sodass bei den richtigen Voraussetzungen jeder jeden schlagen kann.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Die Derbys gegen den TuS Eiche Bargstedt sind immer etwas Besonderes – da kann in jedem Spiel alles passieren.

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