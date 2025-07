FuPa Sommercheck: SV Ahlerstedt/Ottendorf III

Mit der vergangenen Saison sind wir sehr zufrieden, auch wenn wir das Kreispokalfinale nicht erreicht haben, konnten wir das mit einem sehr guten Platz in der Tabelle wieder gut machen. Lediglich der Saisonschlusssport lief nicht ganz wie erhofft und dass wir gegen die beiden „Topmannschaften“ keine Punkte holen konnte, nervt etwas.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Das Team bleibt im großen Teil unverändert. Marc Klintworth tritt in den wohlverdienten Ruhestand und wird und in kommender Saison nicht mehr zur Verfügung stehen, dafür kommt Jan Ceglarek von der JSG Geest zu uns und Lasse Butschkadoff aus unserer 4. Herren.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen die Leistungen aus der vergangenen Saison bestätigen und bis zum letzten Spieltag durchziehen. Wenn uns das gelingen sollte, springt auch ein dementsprechender Tabellenplatz dabei raus und es lässt sich der eine oder andere von ganz oben ärgern.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Wir müssen die Spiele bis zum Abpfiff durchziehen, wir haben diese Saison zu viele Punkte in den letzten Minuten hergegeben und dürfen den Gegner nicht so leicht wieder ins Spiel kommen lassen.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Durch den Aufstieg vom TuS Eiche Bargstedt, gibt es da nur eine Antwort.

