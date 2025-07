FuPa-Sommercheck: SV Ahlerstedt/Ottendorf II Frauen

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Bernd Stelling von der SV Ahlerstedt/Ottendorf II unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Es hätte kaum besser laufen können. Mit 42 Punkten und Tabellenplatz vier als Aufsteiger, damit haben wir absolut nicht gerechnet.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Der scheidende Trainer Rüdiger Koch wird durch Joachim Höft ersetzt. Von den Spielerinnen hat keine das Team verlassen. Ergänzt wird der Kader mit Sara Badur vom Heeslinger SC und Laura Fitschen aus der eigenen Jugend sowie Jette Lühder aus unserer Dritten Mannschaft.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Natürlich würden wir gerne an die Leistungen und Erfolge der letzten Saison anknüpfen. Das wird sicherlich im zweiten Jahr nicht ganz einfach.

Die Konkurrenz ist groß und die Klasse sehr ausgeglichen.

An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

In einigen Spielen hat uns in der Vergangenheit die Durschlagskraft in der Offensive gefehlt. Ansonsten soll sich das Team allgemein weiterentwickeln.



Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns auf alle Derbys. Ein Derby ist eigentlich immer etwas Besonderes.

